الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع مالاوى فى مختلف المجالات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون مع مالاوي في مختلف المجالات، لاسيما الاستثمار والتبادل التجاري وبناء القدرات للكوادر المالاوية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الرئيس "لازاروس تشاكويرا"، رئيس جمهورية مالاوي، وذلك على هامش انعقاد قمة تجمع الكوميسا في العاصمة الزامبية لوساكا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسى أكد اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربطها بشقيقتها مالاوي، مشيدًا في هذا الصدد، بدور مالاوي الفاعل بمنطقة الجنوب الإفريقي، مشيرًا إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لاسيما الاستثمار والتبادل التجاري وبناء القدرات للكوادر المالاوية.

من جانبه، ثمن الرئيس المالاوي، التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر ومالاوي، معربًا عن تقدير بلاده العميق لمصر وشعبها وقيادتها، ولدورها الرائد على صعيد قيادة دفة العمل الأفريقي المشترك، مؤكدًا وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التنموية والفنية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات الإفريقية، حيث تم التوافق في هذا الصدد بشأن مواصلة التنسيق الثنائي بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار وتحقيق أهداف التنمية على مستوى القارة الإفريقية، فضلاً عن تكثيف التعاون في هذا الخصوص من خلال العضوية المشتركة للبلدين على صعيد كلٍ من الاتحاد الإفريقي وتجمع الكوميسا.