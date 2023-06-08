الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع مالاوى فى مختلف المجالات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون مع مالاوي في مختلف المجالات، لاسيما الاستثمار والتبادل التجاري وبناء القدرات للكوادر المالاوية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الرئيس "لازاروس تشاكويرا"، رئيس جمهورية مالاوي، وذلك على هامش انعقاد قمة تجمع الكوميسا في العاصمة الزامبية لوساكا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسى أكد اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربطها بشقيقتها مالاوي، مشيدًا في هذا الصدد، بدور مالاوي الفاعل بمنطقة الجنوب الإفريقي، مشيرًا إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لاسيما الاستثمار والتبادل التجاري وبناء القدرات للكوادر المالاوية.

من جانبه، ثمن الرئيس المالاوي، التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر ومالاوي، معربًا عن تقدير بلاده العميق لمصر وشعبها وقيادتها، ولدورها الرائد على صعيد قيادة دفة العمل الأفريقي المشترك، مؤكدًا وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التنموية والفنية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات الإفريقية، حيث تم التوافق في هذا الصدد بشأن مواصلة التنسيق الثنائي بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار وتحقيق أهداف التنمية على مستوى القارة الإفريقية، فضلاً عن تكثيف التعاون في هذا الخصوص من خلال العضوية المشتركة للبلدين على صعيد كلٍ من الاتحاد الإفريقي وتجمع الكوميسا.

البلدين الشقيقين التبادل التجاري الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الزامبية لوساكا العاصمة الزامبية المستشار أحمد فهمي تجمع الكوميسا مصر ومالاوى

الأكثر قراءة

اصطياد سمكة القرش المهاجمة لأحد رواد شواطئ البحر الأحمر

"aiBANK" يتيح السحب والإيداع اللحظى ببطاقات الخصم المباشر عن طريق "فورى"

هيئة الدواء تعقد جلستين حول دعم الاستثمار الدوائى واستدامة إنتاج المستحضرات الحيوية بإفريقيا

وزير الرى: الدولة تؤكد ثقتها فى المهندس طارق النبراوى نقيبًا للمهندسين وتشجب ما حدث من قلة

مصرع طفل سقط من علو فى البدرشين

أمطار خفيفة تضرب الجيزة والقاهرة: بيان بدرجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس