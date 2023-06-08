رسميًا.. الألماني زينباور مدربًا لفريق الرجاء المغربي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، الخميس، تعاقده مع الألماني جوزيف زينباور خلفًا للتونسي منذر الكبير خلال الفترة المقبلة.

وتعرض الكبير للإقالة من منصبه بعد غيابه عن عمله منذ 29 مايو وحتى 5 يونيو الجاري، دون الحصول على إذن من إدارة النادي.

وكشف الرجاء المغربي في وقت سابق عبر حساباته الرسمية عن خضوع منذر الكبير لفحوصات طبية في إحدى مستشفيات الدار البيضاء بعد تعرضه لوعكة صحية.

المدرب الألماني زينباور، سيخوض تجربته التدريبية الثانية في القارة الأفريقية بعد توليه تدريب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي عام 2019 وحتى 2021.

كانت آخر تجاربه التدريبية العام الماضي مع لوكوموتيف موسكو الروسي والتي دامت قرابة 3 أشهر.