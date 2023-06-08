هيئة الدواء تعقد جلستين حول دعم الاستثمار الدوائي واستدامة إنتاج المستحضرات الحيوية بإفريقيا

عقدت هيئة الدواء المصرية، خلال اليوم الثالث من فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني، جلستين حواريتين.

وخلال جلسة "تمهيد الطريق لإنتاج مستدام للمستحضرات الصيدلانية الحيوية في إفريقيا"، بمشاركة الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة بايوجينريك، جي ويندل آدي، رئيس قمة القطاع الخاص في إفريقيا (APSS)، جونبول أومولو، أخصائي السياسة الصحية العالمية بكينيا، الدكتور الاربي نفتي، رئيس فريق العمليات ببنك التنمية الإسلامي، ميمونة ديوب لي، مستشار أول لسياسة الصحة العامة والتمويل، ديفيد دو فياجان، رئيس الاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة بالمكتب الإقليمي الإفريقي، جيرج بيري، ممثل خبرات الصناعة من بناء الهيكل التنظيمي الأوروبي.

دارت المناقشات حول تعزيز الأمن الصحي الإفريقي، ودعم أجندة تطوير صناعة محلية مستدامة؛ لزيادة الوصول إلى المنتجات الصحية المنقذة للحياة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، لا سيما عندما تضرب الأوبئة والأزمات الصحية الأخرى القارة.

كما تمت مناقشة بعض الخطوات المقترحة لتعزيز القوة التصنيعية للبلدان الإفريقية في مجال إنتاج المستحضرات الصيدلانية الحيوية، والتي يمكن أن تكون بالتعاون مع القطاع الخاص، وأهمية خلق شراكات تهدف لنقل تكنولوجيا التصنيع.

الجدير بالذكر أن شركة بايوجنيرك ضمن الشركات الإفريقية التي تم اختيارها الاستقبال تكنولوجيا التصنيع لقاح الكوفيد المصنع بتقنية mRNA، ويأتي ذلك كتصديق من منظمة الصحة العالمية على قدرات مصر في المجال الرقابي والتصنيعي.

فيما سلطت جلسة "نظام التعاون المشترك لدعم الاستثمار الدوائي والقدرات التصنيعية المحلية "التجربة المصرية"، الضوء على السياسات والإجراءات التنظيمية التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية، وتساهم في دعم الاستثمار الدوائي وقدرات التصنيع المحلية داخل جمهورية مصر العربية.

كما تم التأكيد على دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الاستثمار الدوائي والارتقاء بالقطاع التصنيعي، ومناقشة الاستراتيجية المصرية للنهوض بقطاع الاستثمار، وكيف أدت الجهود المتضافرة بين الهيئات الحكومية والمستثمرين إلى العديد من قصص النجاح، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين بالقطاع الطبي محليا وإقليميا وكيفية التغلب عليها.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بدعم الاستثمار الدوائي، وتطوير قدرات التصنيع المحلية، ودعم تعزيز الأمن الصحي الإفريقي من خلال استدامة إنتاج المستحضرات الصيدلانية الحيوية.