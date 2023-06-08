الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة الحشيش فى الوراق

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة حشيش بمنطقة الوراق.

وتبين من التحقيقات، أنه ضبطا بحوزتهما على 5 جرام من الحشيش، ومبلغ 2000 جنيه، وسلاح أبيض (كتر) للدفاع عن نفسه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمان ضبطا بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش، استعدادًا لترويجهما على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

كان قد تمكنت الاجهزة الامنية بالوراق، من ضبط عاطلين، لحيازتهما على كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهمان، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع، واعترف المتهمان بحيازتهما للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة حبس عاطلين الوراق حشيش

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