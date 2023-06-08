بايدن: نأمل فى تعزيز التعاون مع بريطانيا فى قضايا الأمن

وجه رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن على استقباله في البيت الأبيض.

الاتفاق على تعزيز قيم السلام والاستقرار

قال سوناك، خلال القمة التي عقدت بينه وبين الرئيس الأمريكي إنه تم الاتفاق على تعزيز قيم السلام والاستقرار والحوار وتبادل النقاش بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك تحالفا كبيرا بين أوروبا وأمريكا دعمًا لأوكرانيا تعزيزًا للديمقراطية.

أضاف أننا نأمل في تعزيز التكنولوجية وإتاحة الكثير من الفرص لتحقيق التقدم الاقتصادي وأنا على ثقة بتحقيق ذلك.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يأمل في تعزيز التعاون مع بريطانيا في قضايا الدفاع والأمن.