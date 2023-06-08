إزالة عدد من حالات البناء المخالف فى 3 مراكز بالدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة وطلخا والسنبلاوين لإزالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي على الأرض الزراعية ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وقال اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة شدة خشبية لسقف دور ثالث علوي بقرية سلطان، التابعة للوحدة المحلية لبرق العز، على مساحة 100 متر مربع. كما تم متابعة تنفيذ إزالة جمالون من الصاج على أرض زراعية بعزبة الجمال، التابعة للوحدة المحلية ببرق العز، وتم تنفيذ إزالة تعدي على أرض زراعية عبارة عن سور من البلوك الأبيض والأسمنت ارتفاع 3 متر محاط بقطعة أرض على مساحة 800 متر مربع، وكذلك إزالة أعمدة دور ثالث علوي مساحة 60 متر مربع بقرية جديدة الهالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضافت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة طلخا، أنه تم التصدي الفوري للأعمال المخالفة والإزالة الفورية لعدد 3 أعمدة بالمخالفة على سطح الأرض، على مساحة 90 مترًا مربعًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقال المحاسب أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة مبنى مخالف داخل الحيز العمراني بقرية طوخ الأقلام، عبارة عن غرفتين تم بناؤهما بالطوب الدبش الأبيض وبالمونة الإسمنتية بارتفاع 3 متر وعرض 4 متر وطول 8 متر، بإجمالي مساحة 32 مترًا مربعًا داخل سور بالحطب لإخفاء المخالفة، وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.