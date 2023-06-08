إيداع عامل مستشفى الصحة النفسية بتهمة هتك عرض نجلته بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض إبراهيم خليفة، رئيس المحكمة، إيداع عامل لمدة 45 يوما، بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية لوضعه تحت الملاحظة، وإعداد تقرير طبي مفصل عن حالته العقلية والنفسية لبيان ما إذ كان يعاني من ثمة مرض عقلي أو نفسي من عدمه، وتحديد جلسة أغسطس المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامه بهتك عرض نجلته بالقوة دون رضاها.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار سمير علي شرباش، والمستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي .

ترجع أحداث القضية رقم 13748 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها بقيام والدها بهتك عرضها.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، من التحقيقات، أنه على إثر تعرض والدة المجني عليها " س.ج.ال" لوعكة صحية استدعت حجزها في المستشفى لفترة من الوقت، فانتقلت نجلتها المجني عليها " ر.ح.م" 14 سنة للإقامة برفقة والدها المتهم "ح.م.ص" عامل، فقام بالتعدي عليها عدة مرات وهتك عرضها وعاشرها معاشرة الأزواج، حتى غادرت والدتها المستشفى، فعادت للإقامة مع والدتها وأبلغتها بقيام والدها بالتعدي عليها كرها عنها.

فقامت بتحرير محضر وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالته المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم.