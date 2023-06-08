الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دعاء ورياضة.. كيف هرب طلاب الثانوية العامة من ضغط الامتحانات؟

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

سيطرت حالة من الذعر والقلق على طلاب الثانوية العامة خلال استعدادهم لامتحانات الشهادة الثانوية التي تبدأ الإثنين المقبل وتستمر حتى الخميس 13 يوليو 2023، الأمر الذي جعل طلاب الشهادة الثانوية يشعرون بالقلق لقرب الامتحانات.

ورصد "الدستور" كيفية تخلص طلاب الشهادة الثانوية من القلق والتوتر خلال استعدادهم لبدء امتحانات الدور الأول من امتحانات الشهادة الثانوية العامة لعام 2023، للوقوف على طريقة مذاكرتهم وساعات الأستذكار والطريقة المثالية للمراجعة والتحدث عن كواليس استعدادهم لهذه الخطوة التي تجعل الطلاب والأهالي على حد سواء يشعرون بالقلق.

قال يوسف عبدالعال، الطالب بمدرسة السعدية الثانوية العسكرية للبنين، لـ" الدستور"، إنه يذاكر طوال النهار، ويأخذ فترة راحته خلال مواعيد الصلاة، وفي نهاية اليوم يتضرع لله بالدعاء أن يعاونه في المذاكرة، وأن يسدد خطاه ويحصل على المجموع الذي يمكنه من دخول هندسة القاهرة.

وأوضحت نورهان محمد، الطالبة بمدرسة السنية الثانوية للفتيات التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية" أنها تمارس رياضة السباحة مذ نعومة أظافرها، لذلك فإنها تهرب من توتر الامتحانات إلى تدريب السباحة التي تساعدها على الهدوء والاسترخاء وشحن طاقتها النفسية للمذاكرة والمراجعة مرة أخرى:"أذاكر طوال اليوم وأخذ راحة كل ساعة وربع وتدريب السباحة هو متنفسي".

في السياق، تحدث مروان أحمد، الطالب بمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، أنه يذاكر طوال النهار، ويأخذ قسطًا من الراحة في العاشرة مساءً ليذهب إلى أقرانه ويمارس هوايته مع كرة القدم للخروج من أجواء المذاكرة.

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