الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عضو التحالف الوطني ينفذ قافلة طبية للعيون بمحافظة بني سويف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية- عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية للعيون بمركز ببا محافظة بني سويف.

شملت القافلة تقديم حزمة من التدخلات بدأت  بالفحوصات الدقيقة للعيون باستخدام الأجهزة الطبية المختلفة، و خدمات إعداد النظارات الطبية وذلك بتواجد اخصائي بصريات أثناء تنفيذ القافلة.

وأضافت أنه سيتم تحويل الحالات التي يثبت إصابتها بالمياه البيضاء أو الحول أو غيرها من الأمراض الأخرى التى تحتاج الى تدخلات جراحية الي المستشفيات المختلفة كلًا في تخصصه.

وأشارت إلى أنه على هامش القافلة تم تنفيذ ندوة لرفع وعي المواطنين بالمسببات الرئيسية لأمراض العيون وكيفية الوقاية منه.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد انطلق في شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيانًا خدميًا وتنمويًا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

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