الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل 400 دعوى لأصحاب المراكب النيلية بالسماح لهم بالترخيص لـ21 يونيو

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الرابعة تراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محيي الدين صبحي مصطفى و421 آخرين، يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 4237 لسنه 2022 الصادر بالامتناع عن السماح لهم  بترخيص المركبات الخاصة بهم "الرحلات الداخلية" إلا بعد الحصول على خطاب من جهاز النقل البرى لجلسة 21 يونيو الجاري.

اختصمت الدعوى رقم 77/30356، رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير النقل بصفته، مدير الإدارة العامة للمرور بصفته، ورئيس جهاز النقل البرى الداخلي والدولي.

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