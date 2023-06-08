الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بركات يستعرض مع جهاز المنتخب الأوليمبى الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية

محمد بركات يجتمع
محمد بركات يجتمع بجهاز المنتخب الأوليمبى

عقد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأوليمبي، اجتماعا مطولا مع الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة البرازيلى ميكالي، المدير الفني، لوضع الرتوش النهائية لمعسكر المنتخب المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل بالإسكندرية، ويتخلله لقاء ودى مع غانا يوم 15 يونيو، ضمن فترة إعداد المنتخب للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تقام فى المغرب من 24 يونيو إلى 8 مايو المقبل، وهي البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أوليمبياد "باريس 2024" مباشرة، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على ملحق الأوليمبياد.

وتضم مجموعة مصر كلا من مالى والكاميرون والنيجر، ويستهل الفراعنة أولى مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف منافسات مجموعة مصر.

واستعرض محمد بركات مع ميكالى كافة التفاصيل الخاصة بتجهيزات المنتخب النهائية للبطولة الكبري، خاصة أن هذا المعسكر يعقبه السفر إلى المغرب الانتظام فى معسكر آخر وأخير بالرباط قبل أن ينتقل المنتخب إلى مدينة طنجة التى تستضيف مبارياته. 

ويعلن ميكالى فى مؤتمر السبت عن 23 لاعبا يمثلون قائمة المنتخب المقرر سفرها المغرب للمشاركة بالبطولة المرتقبة.

محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المنتخب الأوليمبي لبرازيلى ميكالى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة اولمبياد باريس 2024 ملحق الأولمبياد

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