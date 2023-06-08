وزير العمل: افتتاح "وحدة التوجيه قبل المغادرة" في القاهرة قريبا

أكد وزير العمل حسن شحاتة أهمية استمرار التعاون مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة ،والاسراع في تنفيذ كافة المشروعات والبرامج المشتركة، مشيرا إلى أن "وحدة التوجيه قبل المغادرة" جاهزة للافتتاح خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هذه الوحدة واحدة من أبرز المشاريع المشتركة مع المنظمة الدولية، لتدريب الشباب وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المغادرة، مثمنا كافة أنواع التعاون والبرامج والدورات التي تم تنفيذها التي تهدف إلى تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم أثناء السفر للعمل بالخارج بشكل شرعي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة اليوم الخميس، والبعثة المصرية بجنيف، بمقر منظمة الهجرة الدولية بالمدينة السويسرية جنيف، مع مدير عام المنظمة أنطونيو فيتورينو، بحضور السفير المصري الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدي الأمم المتحدة بجنيف، لمناقشة البرامج، والمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، والخاصة ببناء قدرات الشباب المصري، وتحسين ظروف العمل، وتوفير فرص عمل لائقة، والتدريب المهني على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخليًا وخارجيًا.

كما التقى الوزير حسن شحاتة مع إيمي بوب، والتي ستتولى مهام مدير منظمة الهجرة الدولية أكتوبر المقبل.

وأكد الوزير حسن شحاتة خلال اللقاء مع الوفد الدولي على أهمية الاستمرار في التعاون، والتركيز على تطوير مراكز التدريب المهني من خلال مشاريع تهتم بتوائمة مراكز تدريب مصرية مع نظيرتها في دولة أخرى،لتبادل الخبرات وفقا للمعايير الدولية، والاعتراف بالشهادات الصادرة عن مراكز التدريب المصرية على المستوى الدولي، وتوفير برامج تدريبية لتنمية المهارات لدى الشباب تلبي احتياجات سوق العمل الدولي والمحلي.

وأشاد الوزير بالتعاون مع مشروع "Thamm"، والذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني للأطر الوطنية القائمة في مجال الهجرة والتنقل وفقا لاحتياجات الحكومة الوطنية وأولوياتها، وكذلك برنامج دعم الوزارة لإنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة داخل الديوان العام بهدف تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة،وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والإجراءات الإدارية وخدمات الهجرة، والمساعدة على تحقيق الأهداف بالشكل الصحيح دون الحاجه للطرق غير المشروعة، وكذلك تعريفهم باجراءات المطار "المغادرة – الوصول" ، وذلك من خلال تقديم الدعم اللوجستي لانشاء الوحدة فضلا عند تدريب فريق العمل، وبالفعل تم إنشاء وحدة "توجيه ما قبل المغادرة" لتقديم خدمات التوجية والتدريب قبيل سفر العمالة المهاجرة، على أن تعنى الوحدة بالتنسيق بين كافة الجهات الفاعلة في هذا المجال، ويجري الان التنسيق لافتتاحها، كما جرى خلال اللقاء مناقشة ملف السودانيين النازحين إلى مصر بسبب الأحداث الجارية الآن في دولة السودان.

وفي كلمته،ـ رحب مدير عام منظمة الهجرة الدولية أنطونيو فيتورينو بالوزير حسن شحاتة والوفد المرافق له، مؤكدا على أن الدولة المصرية من أبرز البلدان التي تتعاون معها المنظمة الدولية بشكل جيد جدا،مشيدا بنجاح كافة البرامج المشتركة مع مصر، موجها الشكر والتقدير للدولة المصرية على استقبالها السودانيين النازحين من بلادهم بسبب الظروف الراهنة غير المستقرة أمنيا وسياسيا، بترحاب ودعم، مؤكدا أن هذا الاستقبال وتسهيل الدخول إلى الأراضي المصرية، يتزامن مع مشاورات جادة من جانب منظمة الهجرة الدولية للتعاون والدعم لتوفير حياة كريمة لهؤلاء السودانيين داخل الاماكن المتواجدين فيها.

ومن جهتها، أعربت إيمي بوب، المديرة العامة المنتخبة، والتي سوف تتولى مهام إدارة المنظمة في أكتوبر المقبل، خلال اجتماعها مع الوفد المصري، عن سعادتها بالتعاون مع مصر، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد خلال فترتها المزيد من للتنسيق والتعاون في كافة القضايا المشتركة، موضحة أنها قادمة منذ أيام من مدينة الغردقة المصرية لحضور اجتماع إقليمي مع مسؤولي المنظمة.

كما استعرضت أولوياتها رئاستها للمنظمة بدءا من أكتوبر المقبل والتي تتضمن تعزيز الشراكة مع الدول الأعضاء والتمثيل الإقليمي العادل داخل المنظمة، إلى جانب توفير البيانات والموارد اللازمة لتحديد المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر والاستجابة للأزمات والطوارئ المتصلة بتغير المناخ وغيرها من العوامل بشكل فاعل يحد من آثارها السلبية على سكان تلك المجتمعات والأيدي العاملة فيها.

ويجدر بالذكر أن أبرز البرامج التي بين الوزارة و منظمة الهجرة الدولية، عقد البرنامج التدريبي للملاحق العمالية والذي يهدف الي تزويد الملحقين العماليين بالمعرفة اللازمة حول قضايا هجرة اليد العاملة، حيث يتألف من عشر وحدات تتناول موضوعات مختلفة مثل التوظيف العادل والأخلاقي، والتفاوض بشأن الاتفاقيات الثنائية لهجرة اليد العاملة، وشمولية الضمان الاجتماعي للعمال المهاجرين، وكيفية إقامة علاقات جيدة مع البلدان المضيفة،وتنظيم عدد من الأنشطة والدورات للتأهيل للعمل سواء بالسوق المحلي او الخارجي ومنح شهادات معتمدة ،وكذلك برامج تدريبية على مهن كهرباء سباكة وتكييف وتبريد "واعمال الصيانة الخاصة بهم) في مركزي تدريب مهني الشرابية وبولاق الدكرور"، وذلك بعد تطوير المركزين وامددادهما بالادوات والاجهزة المطلوبة للتدريب،ومشاركة عدد من العاملين بالوزارة في المنحة التدريبية للحصول على شهادة حوكمة الهجرة بالجامعة الامريكية.

يشار هنا إلى أن الوزير حسن شحاتة يرأس حاليا وفد مصر الثلاثي المكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، المشارك في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بحضور 5000 مندوب عن أطراف الإنتاج الثلاثة من 187 دولة حول العالم.

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