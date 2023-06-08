الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تاجري عملة بالسوق السوداء بالقاهرة

جريدة الدستور

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى بالقاهرة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذاً من نطاق دائرة قسم شرطة شبرا مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (مبلغ مالي، عملات أجنبية) وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "محدد"، وتم بإرشاده ضبط الأخير وتبين أنه مالك شركة استيراد وتصدير وكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل، وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية، ماكينة لعد الأموال، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وأقر بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة عمله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية النقد الأجنبي بمديرية أمن القاهرة

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