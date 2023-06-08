الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نشر سيارات الإغاثة بالطرق الرابطة بين المحافظات تحسبا للرياح

جريدة الدستور

حرصت الإدارة العامة للمرور ، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

وتنسق إدارة المرور مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حركة الرياح على الطرق أو سقوط أمطار لتجهيز رجال المرور على الطرق لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات ويتم تكثيف القوات على الطرق بناء على توجيهات وزير الداخلية للاستعداد لتحذيرات الأرصاد الجوية لاحتمال وجود أمطار ورياح محملة بالأتربة.

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