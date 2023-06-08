وزير الزراعة يترأس الجلسة الختامية لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل

اختتمت في أوغندا أعمال الدورة ٢٩ لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، والتي ترأسها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل.

وقال القصير إن جدول أعمال مجلس الإدارة تضمن عرض تقرير النشاط والتقارير المالية واستراتيجية المرصد 2030.

تستهدف استراتيجية المرصد 2030 التي تهدف إلى دعم البلدان في مجالات عمل مرصد الصحراء والساحل، تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة الخاصة بها مع التركيز على تعزيز التعاون والحوار بين الدول الأعضاء على المستوى الإقليمي.

وأضاف أنه تم اعتماد البرنامج العلمي بثلاثة محاور رئيسية شاملة وهي برنامج المراقبة والمستقبل وبرنامج الاتصال والمعلومات وبرنامج بناء القدرات.

وزير الزراعة المصري رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل أكد على ضرورة تنمية قدرات المرصد من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية الممولة حتي يقوم بدور أكثر فاعلية في دعم الدول الإفريقية المتأثرة بالتغيرات المناخية والتصحر والاهتمام بالمناطق المتأثرة بشح المياه والأمن الغذائي، وكذلك التوسع فى المشروعات ذات الصبغة الإقليمية لتوسيع دائرة الاستفادة مع زيادة المعلومات المنشورة عن المرصد ودوره بين مجتمعات رجال الأعمال والمنظمات الدولية لتوسيع نطاق المشاركات.

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كما أشار القصير إلى ضرورة نشر نتائج المشروعات في إطار تبادل المعارف للاستفادة من مخرجات المشاريع بين الدول الأعضاء في المرصد.

وفي نهاية كلمته، وجه القصير الشكر لأعضاء المجلس وإدارته التنفيذية وأيضًا لدولة أوغندا على استضافتها لهذه الدورة.

وقد تضمنت أهم توصيات الدورة ٢٩ كما يلي:

• اعتماد السياسات والإجراءات التي أعدها المرصد للنفاذ إلى مزيد من التمويلات لخدمات القضايا الإفريقية.

• اعتماد انعقاد الدورة رقم ثلاثين لمجلس إدارة المرصد بدولة موريتانيا، بينما اعتمد مقر انعقاد الدورة رقمًا واحدًا وثلاثين في تونس.

• تقرر افتتاح المقر الجديد للمرصد في العاصمة التونسية في شهر سبتمبر عام 2023 خلال احتفالية كبيرة.

• التوسع في النشر والإعلام عن أنشطة المرصد والتوعية بدوره في خدمة القضايا الإفريقية.

• التوسع في التعاون مع المنظمات والصناديق المانحة لتوفير التمويلات اللازمة لدعم الدول الإفريقية خاصة في ظل المشكلات العالمية الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أن مرصد الساحل والصحراء قد تأسس في عام ١٩٩٢ ويهتم بمجالات التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية، ويضم المرصد ٢٦ دولة إفريقية، و٧ دول أوروبية و١٣ منظمة إقليمية و4 منظمات أممية و٣ منظمات غير حكومية.