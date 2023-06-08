طارق فهمي: مشاركة السيسي في قمة الكوميسا تؤكد اهتمام مصر بالقارة الإفريقية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مشاركة مصر في أعمال القمة الـ 22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) بالعاصمة الزامبية لوساكا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعطي زخمًا كبيرًا لفعاليات هذه القمة التي يُشارك فيها زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية على سبيل دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري.

وأضاف فهمي، لـ "الدستور"، أن مصر ترأست قمة الكوميسا مرتين، وكان أداء الدولة كبير جدًا فالهدف منها هو تطوير معدلات التجارة البينية وموازين التجارة سواء من ناحية الميزانيات، أو التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، كما أن هذه المشاركة تعطي دلالات لإبراز أهمية الحضور المصري في إفريقيا.

وأكد طارق فهمي، أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة الكوميسا التي تؤكد اهتمام مصر بالقارة الإفريقية، وحرص مصر على مشاركة دول التجمع، مشيرًا إلى أن الهدف المرجو هو الدخول في مجالات استثمارية جديدة خارج النطاق التقليدي.

وأوضح أن الموضوع يتمحور حول الطرفين سواء كان في معدلات التصدير والاستيراد أو التبادلات التجارية والبينية لافتتاح مجالات جديدة منها الاستثمارات غير التقليدية مثل مجالات الطاقة المتجددة ومجالات الاستثمارات البينية المتعددة المهام، وفي المشروعات المشتركة بالإضافة إلى المجالات المعتادة.

وأكد فهمي، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة (الكوميسا) تنقل رسالة إلى هذا التجمع، بأن مصر حاضرة وبقوة، وأنها بطبيعية الحال تسعى إلى إيجاد أرضية كبيرة مع الدول الإفريقية، فضلًا عن حرص مصر على الانخراط في التجمعات الاقتصادية متعددة الأطراف والتي تمثل تجمعًا اقتصاديًا كبيرًا مرتبط بمصالح مصر.