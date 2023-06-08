الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المعلمين": غرفة عمليات لتلقى شكاوى الأعضاء خلال امتحانات الثانوية العامة 2023

نقيب المعلمين
نقيب المعلمين

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الخميس، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2022 - 2023؛ بهدف تقديم الدعم للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وحل أى مشاكل تواجههم.

وقال "الزناتي" إن النقابة لا تألو جدا في تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين، والمساندة المستمرة، بما يحقق الهدف المرجو فى المنظومة التعليمية، واستقرار الامتحانات.

ووجه نقيب المعلمين، جميع رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية، بعمل زيارات ميدانية ومستمرة طوال فترة امتحانات الثانوية العامة، وترك أرقام للتواصل مع جميع المعلمين المشاركين فى الامتحانات، لتقديم تلدعم والمساندة فى أى وقت، والتأكد من توافر كل سبل الراحة لهم فى الاستراحات التى خصصتها وزارة التربية والتعليم ، والتواصل مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أى مشاكل.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية ستكون على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات، والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات لسرعة حل أى مشاكل تواجه المعلمين خلال فترة الامتحانات بشكل خاص، وطوال العام الدراسى بشكل عام.

وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، الإثنين المقبل الموافق 12 يونيو للمواد خارج المجموع، و18 يونيو للمواد الأساسية للشعبتين، الأدبية والعلمية.

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