كولر يطلب تغيير فندق الأهلى فى المغرب.. ما السر؟

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، تغيير مقر إقامة الفريق فى المغرب إلى فندق جديد بدلًا من الفندق الذى اعتاد الأهلى الإقامة به خلال وجوده فى المغرب.

وكشف مصدر مسئول عن أن طلب كولر تغيير مقر إقامة الفريق إلى فندق جديد نظرًا لأن الفندق القديم يقع في معقل نادي الوداد المغربي ولتجنب ما حدث في العام الماضي من وجود تجمعات لمشجعي الوداد في ساعات متأخرة من الليل وهو ما تسبب في حالة من الإزعاج للاعبي الأهلي.

وأضاف أن المدير الفني طلب من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي اللذين يسبقان البعثة بـ48 ساعة للتجهيز لاستقبال البعثة وحجز فندق الإقامة وإنهاء إجراءات التسكين في الغرف للاعبين واختيار ملعب التدريب والأتوبيسات التي يستخدمها الفريق، اختيار مكان بعيد عن التجمعات الجماهيرية لضمان التركيز في لقاء الإياب أمام بطل المغرب.

من جانبه حرص محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، الذي يرافق البعثة إلى المغرب، على عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني طالبهم فيها بالتركيز فقط داخل الملعب وعدم الانشغال بالجماهير أو الحكام خلال سير اللقاء.

وأكد الخطيب للاعبين أن إدارة الأهلي والجماهير لديهم ثقة كاملة في قدرتهم على إعادة لقب دوري أبطال إفريقيا للقاهرة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد.