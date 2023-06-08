الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات يعكس التزام مصر بالتطور التكنولوجي

علاء مصطفى
علاء مصطفى

شارك النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، في فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات ITU GSR، الذي يُعقد في شرم الشيخ تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعرب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته وفخره بحضوره المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات ITU GSR الذي يعد فرصة مهمة لمصر لتأكيد دورها الريادي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعراض التحديات والفرص التي تواجهها المجتمعات العالمية في هذا العصر التكنولوجي المتقدم.

وأكد مصطفى أن المؤتمر يعكس التزام مصر الثابت بتعزيز التطور التكنولوجي واستخدامه كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الشعوب، مؤكدا على أن التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، تقدم فرصًا هائلة لتحسين الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التواصل والتعليم وتحقيق التنمية في شتى المجالات.

وقدم عضو مجلس الشيوخ الشكر إلى جهاز تنظيم الاتصالات لاستضافة فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات للمرة الثانية على أرض مصر، وتقديم صورة مشرفة للدولة المصرية في التنظيم وإدارة الجلسات والنقاشات الثرية التي تؤكد التزام الدولة المصرية القوي بالتحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير الفرصة للجميع للوصول إلى التكنولوجيا والاستفادة منها، والعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية وتعميق الوعي بأهمية حماية البيانات والتجارة الرقمية.

وأشار النائب علاء مصطفى إلى تطلعه إلى مواصلة مصر العمل مع الدول والمنظمات الدولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مؤكدا على أن الدولة المصرية تؤكد دوما على التزامها بأن تظل عضوًا فاعلًا وعريقًا في الاتحاد الدولي للاتصالات، والاستمرار في بذل كل جهد لتحقيق رؤية مستقبل رقمي آمن ومزدهر للجميع.

النائب علاء مصطفي مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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