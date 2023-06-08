الممتاز "ب".. الجونة يواجه المقاصة ولافيينا يستضيف تليفونات بني سويف في مجموعة الصعيد

تقام اليوم 8 مباريات في الأسبوع التاسع والعشرين وقبل الأخير للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني "الممتاز ب" أهمها مباراة الجونة المتصدر برصيد 63 نقطة بقيادة أحمد مصطفى بيبو والمقاصة الخامس برصيد 48 نقطة بقيادة طارق حجاج.

ويسعى الجونة للفوز وإعلان صعوده رسمياً للدوري الممتاز في حالة هزيمة لافيينا أمام تليفونات بني سويف أما إذا فاز لافيينا سيكون الجونة على بعد خطوة واحدة من الصعود وفي نفس الوقت يسعى المقاصة لتحقيق نتيجة إيجابية لتأمين المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين.

ويستضيف لافيينا الثاني برصيد 62 نقطة بقيادة المجري جورج اليدي فريق تليفونات بني سويف الخامس عشر برصيد 20 نقطة ولا بديل أمام لافيينا سوى الفوز للوصول لقمة المجموعة إذا تعثر الجونة أمام المقاصة.

ويستضيف بترول أسيوط الثالث برصيد 56 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم فريق النصر للتعدين الرابع برصيد 50 نقطة بقيادة حسن عبد المنعم في مباراة هامشية بعد أن ضمن الفريقان التأهل لدوري المحترفين.

ويستضيف كيما أسوان السادس برصيد 44 نقطة بقيادة عيد مرازيق فرريق أسمنت أسيوط التاسع برصيد 37 نقطة بقيادة الإسباني جونزاليس ويسعى كيما لتحقيق الفوز والاحتفاظ بالمركز السادس قبل مواجهة المنيا في الأسبوع الأخير.

ويحل المنيا السابع برصيد 42 نقطة بقيادة نبيل محمود ضيفا على فريق ديروط الثامن برصيد 39 نقطة بقيادة علاء إبراهم ويرفع الفريقان شعا ر لابديل عن الفوز للاستمرار في المننافسة على المركز السادس.

ويحل المدينة المنورة الأخير برصيد 19 نقطة بقيادة شديد قناوي ضيفا على فريق الألومنيوم العاشر برصيد 34 نقطة ويسعى المدينة المنورة للفوز والابتعاد عن المركز الأخير إذا خسر تليفونات بني سويف أمام لافيينا.

ويستضيف طامية الثالث عشر برصيد 22 نقطة بقيادة نادر السيد فريق شبان قنا الحادي عشر برصيد 30 نقطة ويسعى طامية للفوز لإعلان بقاءه رسميا.

ويستضيف ملوي الثاني عشر برصيد 22 نقطة فريق الفيوم الرابع عششر برصيد 22 نقطة ويسعى كل فريق للفوز وإعلان بقاءه رسميا لأن الخاسر سيبقى مهددا بالهبوط حتى الأسبوع الأخير.