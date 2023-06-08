الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم: الإخوان روجوا لوجود تسجيلات لبعض المثقفين لتخويفهم

حلمى النمنم
حلمى النمنم

قال الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن جماعة الإخوان حاولت اختراق الصحفيين والإعلاميين، وروجوا لوجود تسجيلات لبعض المثقفين لتخويفهم.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الجماعة قبل محاولة اختراق الصحفيين والإعلاميين حاولوا تهديد المثقفين، منوهًا أن الإخوان قالوا إنهم حصلوا على كل الملفات والأوراق التي كانت بحوزة أمن الدولة بعد سقوط نظام مبارك، وأن بحوزتهم فيديوهات وصورًا فاضحة للمثقفين والمثقفات. 

ولفت إلى أنه في جلسة مع عدد من المثقفين على كافيتيريا الهناجر، أكد للحضور أن أمن الدولة لا يقوم بمثل هذه التصرفات، وأن عدة قضايا وجدت الأجهزة خلال إجراء التحقيقات صور وغيره ولم تُقدم للنياية ولم تستعمل ضد المثقفين.

ونوه حلمي النمنم، أنه بعد انتهاء مرحلة التهديد حاول الإخوان التقرب من المثقفين، وقالوا إنهم متسامحين وأنهم مستعدون لمد أيديهم، وفي هذه الفترة بدأ بعض المثقفين في تربية ذقونهم.

ولفت إلى أنه في أحد اللقاءات مع أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري، ذهب مع عدة مثقفين، وكان هناك اجتماع عاصف منه، انتهي بتقديم استقالته.

وتابع: "خلال الاجتماع مع أحمد فهمي، تحدث بإهانة مع المثقفين والإعلاميين".

حلمي النمنم محمد الباز جماعة الإخوان برنامج الشاهد

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