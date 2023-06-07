الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري الدرجة الثانية.. صراع ثلاثي في الجولة الأخيرة على حجز بطاقة التأهل

بلدية المحلة
بلدية المحلة

اشتعلت المنافسة على حجز بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز، في مجموعة بحري في القسم الثاني قبل جولة واحدة فقط على النهاية.

وشهدت الجولة 29 من دوري الدرجة الثانية، نتائج مثيرة للغاية ستشعل المنافسة بين الأندية الثلاثة التي تتنافس على حجز البطاقة المؤهلة للدوري الممتاز.

وفاز جمهورية شبين على نبروه بهدف نظيف، لكن الفريق خرج من الصراع على التأهل.

ورفع جمهورية شبين رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس لتتبخر آماله في التأهل.

وفاز بلدية المحلة على هلال مطروح بهدفين بهدفين نظيفين على ملعبه ووسط جماهيره، ليقترب من الصعود.

سجل هدفي البلدية إسلام سمير وعبد الرحمن سمانة ليرتفع رصيد الفريق إلى 55 نقطة في الصدارة، ويتوقف رصيد هلال مطروح عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

وانتصر دكرنس على المنصورة بهدف دون رد، ليرفع رصيده عند 52 نقطة في المركز الثالث ويتوقف رصيد المنصورة عند 41 نقطة في المركز الثامن.

وأبى طنطا أن يودع الصدارة، ونجح في تحويل تأخره بهدف إلى انتصار بهدفين عن طريق هدفي نانا أونتي وشهاب فتحي في الدقيقتين 89 و91.

ورفع طنطا رصيده عند 54 نقطة في المركز الثاني خلف البلدية المتصدر بفارق نقطة واحدة، وتجمد رصيد الحمام عند 32 نقطة في المركز العاشر.

دوري الدرجة الثانية بلدية المحلة طنطا دكرنس

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