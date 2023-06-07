الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حجبت الرؤية.. عاصفة ترابية تضرب الغردقة وبعض مدن البحر الأحمر

طقس مدينة الغردقة
طقس مدينة الغردقة

تشهد مدينة الغردقة وبعض مدن محافظة البحر الأحمر عاصفة ترابية أدت إلى حجب الرؤية في عدد من المناطق، مما دفع محافظة البحر الأحمر لإعلان حالة الطوارئ القصوى بمختلف قطاعاتها وتوجيه تحذير للمواطنين والمسافرين على الطرق.

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كما تشهد مدن المحافظة ارتفاعًا في درجات الحرارة مع استمرار توافد المواطنين على الشواطئ لمواجهة درجة الحرارة المرتفعة.

وحذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر المواطنين من تقلبات الأحوال الجوية، خاصة المسافرين منهم، بتوخي الحذر، واتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، والتي تشهد عاصفة ترابية تحجب الرؤية.

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وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن صدور تعليمات لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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