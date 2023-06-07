قرية تشيع جثمان 4 سيدات في حادث دهس بالغربية: ما القصة؟ (صور)

فى مشهد جنائزى مهيب، ودّع أهالى عزبة نظيف، التابعة لمركز طنطا بالغربية 4 سيدات لقوا مصرعهن بعد قيام سيارة تريلا بدهس مقطورة كانت تقلهم أثناء ذهابهم إلى العمل.

"الدستور" عاشت أوقاتًا عصيبة بعد انهيار أسر السيدات التى لقوا مصرعهن، حيث كانت تلك السيدات هى المأوى، والملاذ بالنسبة لأسرهن .

وأكد الحاج شعراوي متولى، من أهالى القرية، أن اليوم هو الأسوأ الذي مر على القرية التي شيعت سيدات إلى مثواهن الأخير علاوة على إصابة ١١ سيدة بعد دهس تريلا للجرار الذى كان ينقلهن على طريق طنطا كفر الشيخ.

أضاف أن أهالى السيدات في حالة لا يرثى لها، بعد فقد الظهر والسند وأصبحت البيوت خاوية على عروشها، مطالبًا الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن تقوم المحافظة بإيجاد مصدر رزق ثابت لتلك الأسر المكلومة.

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