الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجامعة الفرنسية تنظم المؤتمر الدولي الثالث لكلية اللغات التطبيقية في مصر

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نظمت كلية اللغات التطبيقية بالجامعة الفرنسية في مصر بالاشتراك مع الجمعية الوطنية والدولية للغات الأجنبية التطبيقية (ANLEA-AILEA)، المؤتمر الدولي الثالث لكلية اللغات التطبيقية بعنوان: "آفاق البحث في مجال اللغات الأجنبية التطبيقية (LEA): الأعمال والتجارة الدولية، والترجمة التخصصية"، والذي يُقام خلال الفترة من 6 – 8 يونيو الجاري، بمقر الجامعة بمدينة الشروق.

ويتناول المؤتمر دراسة أثر البحث العلمي في برامج دراسة اللغات الأجنبية التطبيقية، ومناقشة الإشكالات المُتصلة بذلك، فضلًا عن تناول عدة محاور تُثري الأبحاث العلمية في مجالات: (اللغات الأجنبية التطبيقية وعلاقتها بسوق العمل والمنظمات الدولية  تطور البحث العلمي في سياق الأزمات التنمية المستدامة وعلاقتها بالبحث في مجال الأعمال والترجمة مكانة الخطاب في النموذج الاقتصادي العالمي علوم اللغة والذكاء الاصطناعي لخدمة أغراض التعليم  مفهوم توطين المواقع الإلكترونية في أبحاث علوم الترجمة  بناء مُصطلحات جديدة والإبداع الاصطلاحي).

ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 باحثًا من مختلف أنحاء العالم، كما يشارك د. جودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، ود. محمد الزيني الحاصل على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ولفيف من الباحثين من: (الجزائر، وفرنسا، وإنجلترا، وإسبانيا، والسنغال، والولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، وملدافيا، وروسيا، ورومانيا، وأرمينيا)، وبمشاركة (19) جامعة فرنسية في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى العديد من الجامعات العربية والمصرية، ومنها: (جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة حلوان، جامعة الوادي الجديد).

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعُقد للمرة الأولى في مصر؛ إذ عُقدت دوراته السابقة في فرنسا، كما أنه لأول مرة يعقد الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية والدولية للغات الأجنبية التطبيقية في مصر.

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