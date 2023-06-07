الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يبحث مع نظيرته بجنوب إفريقيا سبل التعاون بين البلدين

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة مامولوكو كوبايا، وزيرة الإسكان بدولة جنوب أفريقيا، لبحث سبل التعاون بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب، وكذا عرض التجربة العمرانية المصرية، التى تشهدها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبى.

وأشارت مامولوكو كوبايا، وزيرة الإسكان بدولة جنوب أفريقيا، إلى عدد من الموضوعات التي تواجهها دولة جنوب أفريقيا، ومنها التغير المناخي، وتمويل المساكن، ومشاكل الهجرة من الريف إلى الحضر، متطلعة إلى التعرف على التجربة المصرية، وكيفية تعاملها للتغلب على تلك المشكلات.

وإجابة على تساؤلات الوزيرة، تحدث الدكتور عاصم الجزار عن تفاصيل التجربة المصرية فى مواجهة التغير المناخي، حيث تعمل مصر على تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات في مجال حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتحسين جودة الهواء.

كما تناول وزير الإسكان التجربة الناجحة للدولة المصرية فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، من خلال قانون الإسكان الاجتماعي، والتمويل الخاص بالبرنامج، ودور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في التمويل من خلال مشروعات المدن الجديدة، ونظام التمويل العقاري الذى يتيح للمستفيدين السداد على فترات طويلة تصل إلى 20 عاماً، وبفائدة مدعومة.

وأشار الوزير إلى مشاكل الهجرة من الريف إلي المناطق الحضرية، وانعكاسها علي معدلات تحضر المدن، فغالبية الهجرة من الريف تؤثر علي عمليات التحضر، موضحاً أن هذه الظاهرة تعد واحدة من أسباب تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، وبالتالي الحد من ظاهرة الهجرة، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

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