الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تأثير الأزمة السودانية على مصر".. جلسة نقاشية بالأكاديمية الوطنية للتدريب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت إدارة الخريجين بالأكاديمية الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جلسة نقاشية حول الأزمة السودانية وتأثيرها في الأوضاع في مصر.

شارك في الجلسة  ٦ من خبراء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، و٦٠ خريجا من الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما شارك ٢٠٠ خريج عن طريق المنصة الإلكترونية للأكاديمية لتيسير الحضور والمشاركة في النقاش لمن يتعذر عليهم التواجد بمقر الأكاديمية.

وأدارت الجلسة النقاشية أمس الثلاثاء، الإعلامية حور محمد المذيعة بقناة "إكسترا نيوز"، حول محاور التأثير المحتمل على الإدراكات المتبادلة بين الشعبين المصري والسوداني؛ وناقشها الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، كما تم النقاش حول محور الهوية مع الدكتور أيمن عبد الوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وكذلك دار نقاش حول محور الأمن مع الدكتورة إيمان رجب، خبيرة الأمن الإقليمي ورئيسة وحدة الدراسات العسكرية والأمنية وخريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

كما شهدت الجلسة تناول محوري الصحة والتعليم، وناقشته الأستاذة سنية الفقي، الباحثة بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، ومحور الاقتصاد؛ وتحدث عنه الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، وكذلك دار النقاش حول محور مستقبل الدولة الوطنية في السودان؛ وقدمه أحمد عليبة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

كما شهدت الجلسة تناول محوري الصحة والتعليم، وناقشته الأستاذة سنية الفقي، الباحثة بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، ومحور الاقتصاد؛ وتحدث عنه الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، وكذلك دار النقاش حول محور مستقبل الدولة الوطنية في السودان؛ وقدمه الأستاذ أحمد عليبة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

أكاديمية الوطنية للتدريب الأهرام للدراسات السياسية الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج الرئاسي المنصة الالكترونية مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

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