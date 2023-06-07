الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

غنى لجيفارا وهوشي منه.. حكايات الشيخ إمام مع المشاهير والدول

الشيخ إمام
الشيخ إمام

تمر اليوم ذكرى رحيل الشيخ إمام عيسى، مطرب الأغاني الممنوعة، كما لقبه بعض أبناء جيله، حيث رحل عن عالمنا يوم 7 يونيو من عام 1995.

الشيخ إمام كان حالة فنية خاصة، تم القبض عليه مرارًا وتكرارًا بعد أغانيه الوطنية التي ـشعلت حماس الشعب آنذاك.

الشيخ إمام يغنى للزعيم الفيتنامي وجيفارا
أحبه الشعب كثيرًا، وذاع صيته بشكل ضخم، مما جعل الكثير من الدول لدعوته لإحياء حفلات لديها، وفي هذا التوقيت كان الشيخ إمام حالة فنية وإنسانية تناولها الكثير بالدراسة والنقد والتحليل، وارتبطت فرقته وأغانيه بالتيار اليساري فنيًا لا فكريًا، فعندما توفى "تشى جيفارا" غنى له أغنية رائعة بعنوان "جيفارا مات"، كما غنى للزعيم الفيتنامى "هوشى منه"، بحسب ما جاء في كتاب"عباقرة الإنشاد"  للكاتب محمد عوض.

الشيخ إمام يحيى حفلات غنائية في الدول العربية والأوروبية
وفي عام 1984 تلقى الشيخ إمام دعوة من وزارة الثقافة الفرنسية لإحياء بعض الحفلات في فرنسا، فنالت حفلاته إعجابًا واحتفاءً كبيرين من الجمهور ووسائل الإعلام وخصوصًا العرب، كما لبى دعوات لإقامة حفلات في بريطانيا ولبنان وتونس وليبيا والجزائر ساهمت في نشر فنه عربيًا، وفى تلك المرحلة وقعت خلافات بينه وبين رفيق دربه أحمد فؤاد نجم، وضابط إيقاعه محمد على، ولم تنته إلا قبيل رحيله إلا بفترة قصيرة.

العودة إلى التواشيح
وفي منتصف الستينيات كان الشيخ إمام عيسى لم يمتلك إلا سرير ودولاب بأموال جمعية الملحنين وغيرها وقد تجاوز آنذاك السبعين من عمره، ولم يعد يظهر في الكثير من المناسبات كالسابق، وتقرب إلى الله وعاد مرة آخرى للقرآن والتواشيح التي كان يحفظها عن ظهر قلب، وهام في العشق الإلهى وغلبت عليه سمات التصوف بعد عقود من النقد السياسي والصراع مع السلطة، وفي السابع من يونيو رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 77 عامًا.

الشيخ إمام يغنى للزعيم الفيتنامي وجيفارا الشيخ إمام عيسى الدول العربية والأوروبية وزارة الثقافة الفرنسية الشيخ إمام بريطانيا ولبنان وتونس وليبيا والجزائر احمد فؤاد نجم العودة إلى التواشيح التصوف

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: عاصفة ترابية وذروة الطقس السيئ

إنهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة في القليوبية

كشف ملابسات قتل مزارع فى سوهاج

غدًا.. افتتاح أكبر تجمع لصناع الأثاث بمدينة نصر

القبض على المتهمين بسرقة النوافذ وبيعها خردة في السيدة زينب

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟