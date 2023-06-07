الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الدستور" تنشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث "لقمة العيش" بالغربية

حادث
حادث

حصلت "الدستور" على أسماء المتوفين والمصابين في حادث مصرع ٤ سيدات وإصابة أخريات بحادث تصادم طريق طنطا كفر الشيخ الدولي وهن، شريفة شعبان  ٣٥ سنة “متوفية”، وأميرة فتحي ٢٩ سنة “متوفية”، وزينب عامر ٤٧ سنة “متوفية” وآمال الشناوي ٤٧ سنة “متوفية”، وجميعهن مقيمات في عزبة نظيف مركز طنطا.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من صالحة موسى ٥٤ سنة، فاطمة إبراهيم ٤٧ سنة، سلوى جمال ٣٥ سنة، أسماء أبوالعطا ٢٣ سنة، نورا محمد ٥٣ سنة، حنان إبراهيم ٣٠ سنة، كريمة السيد ٣٢ سنة، رضا محمد ٥٨ سنة، جميعهن مقيمات عزبة نظيف مركز طنطا.

كان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي وأنباء عن وقوع مصابين وحالات وفيات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وتبين وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة محملة بالعمالة الزراعية تسبب في انقلاب السيارة، ومصرع 4 عاملات زراعيات، فيما أصيبت 8 غيرهن وجميعهن من عزبة نظيف بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية وكان في طريقهن إلى العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

-الدستور تنشر أسماء المتوفين والمصابين حادث لقمة العيش

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"الدستور" تنشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث "لقمة العيش" بالغربية

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