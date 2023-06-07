الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه "السكساكا" وصرف صحي رقم 1 بطما

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه السكساكا السطحية، والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٨٥ ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم ٣٥٠ ألف نسمة بمدينة طما وقراها، وأن الأعمال الجاري تنفيذها تبلغ تكلفتها 17 مليون جنيه، وذلك بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للمحطة لتلبية احتياجات المواطنين.
كما تفقد رئيس مياه سوهاج أعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع صرف صحي رقم 1، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 30 الف متر مكعب لكل يوم وتخدم قرى الشوكا وقاو غرب والحما وجزيرة طما والسكساكا وجزء من مدينة طما، وذلك لتأهيل المحطة للحصول على الشهادة العالمية الإدارة الفنية المستدامة TSM.

فيما بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اعمال احلال وتجديد ٣٥ بئر مياه إرتوازى جديد خلال العام الحالى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ بتكلفة تبلغ ٩.٦ مليون جنيه وذلك بهدف زيادة المياه المنتجة وتوفير الكميات المناسبة للمواطنين فى جميع الاوقات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف انه تبلغ الطاقة التصميمية لكل بئر ٢٥ لتر لكل ثانية وان اعمال التنفيذ تستمر لمدة ستة أشهر تبدا فى مايو الجارى وتنتهى فى نوفمبر من نفس العام.
وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات، إلى أن أعمال الإحلال والتجديد لتلك الآبار بسبعة مراكز بمحافظة سوهاج، حيث يتم تنفيذ ٤ أبار بمركز طما لخدمة ٣٢ ألف نسمة و ٧ أبار بمركز المراغة لخدمة ١٦٠ ألف نسمة و٤ أبار بمركز جهينة لخدمة ٢٣ ألف نسمة  و٦ أبار بمركز المنشاة لخدمة ١٦٠ ألف نسمة هذا بالاضافة الى تنفيذ بئرى مياه بمركز طهطا لخدمة ٢٠ ألف نسمة و ٦ أبار بمركز جرجا لخدمة ١٢٠ ألف نسمة و٦ أبار بمركز البلينا لخدمة ١٠٠ ألف نسمة.

احتياجات المواطن ئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي 17 مليون ١٠٠ أعمال الإحلال والتجديد أعمال أعمال الإحلال

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