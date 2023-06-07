مختار نوح: هدف اعتصام رابعة وجود دولتين ونظامين داخل مصر حتى يحصل تدخل خارجى

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني، إن العالم الخارجي لا يتدخل إلا في حالتين، مثلما حدث في السودان، فلابد من إحداث أزمة في السودان حتى يتدخل العالم الخارجي، حتى يتدخل ويحقق أهدافه فلابد أن يصنع سودان وسودان.

وأضاف مختار نوح خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن اعتصام رابعة كان هدفه أن يتحول إلى قوة تواجه الدولة فيصبح هناك قوتين، فيتدخل المجتمع الدولي، وبالتالي فإن هدف اعتصام رابعة هو وجود دولتين ونظامين في مصر حتى يحصل تدخل خارجي.

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.