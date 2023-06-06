الزملوط يتفقد سير العمل بمحطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بالخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العمل بالمحطة المؤقتة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بالخارجة، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد ابراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.

حيثُ اطمأن على إجراءات السلامة والطوارئ داخل المحطة بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة، كما تفقد مشروع المحطة الدائمة الجاري إنشائها على مساحة ٦٣٠٠م٢ لتغذية المدينة بسعة إجمالية تبلغ ٣٠ ألف لتر.

من ناحية أخرى، تابع الزملوط أعمال التشطيبات النهائية بتجربة إنشاء وحدة سكنية صديقة للبيئة، باستخدام مواد بناء بيئية و الكائنة بمحيط مجمع المصالح الحكومي المميكن بالخارجة، موجهًا بتحديد موقع للتوسع في تنفيذ التجربة بإنشاء قرية تضم عدد من المنازل بتصميمٍ وخاماتٍ مماثلة.