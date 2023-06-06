الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الزملوط يتفقد سير العمل بمحطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بالخارجة

جانب من محطة الغاز
جانب من محطة الغاز

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العمل بالمحطة المؤقتة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بالخارجة، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد ابراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.

حيثُ اطمأن على إجراءات السلامة والطوارئ داخل المحطة بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة، كما تفقد مشروع المحطة الدائمة الجاري إنشائها على مساحة ٦٣٠٠م٢ لتغذية المدينة بسعة إجمالية تبلغ ٣٠ ألف لتر.

من ناحية أخرى، تابع الزملوط أعمال التشطيبات النهائية بتجربة إنشاء وحدة سكنية صديقة للبيئة، باستخدام مواد بناء بيئية و الكائنة بمحيط مجمع المصالح الحكومي المميكن بالخارجة، موجهًا بتحديد موقع للتوسع في تنفيذ التجربة بإنشاء قرية تضم عدد من المنازل بتصميمٍ وخاماتٍ مماثلة.

محافظ الوادي الجديد سير العمل بالمحطة المؤقتة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي إجراءات السلامة والطوارئ موجة ارتفاع درجات الحرارة التشطيبات النهائية

الأكثر قراءة

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

حقيقة وفاة وزير الصحة الأسبق أحمد عماد بخطأ طبى

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

بروتوكول تعاون بين غرفتي القاهرة والتجارة والصناعة بالكونغو لزيادة التبادل التجاري

برقم الجلوس والاسم.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"