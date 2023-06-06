الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد السباعى: أصبح لدينا تنافسية حقيقية فى نوعية المحاصيل الزراعية

النائب محمد السباعي
النائب محمد السباعي

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأمن الغذائي، هو جزء من الأمن القومي لمصر، مشيرًا إلى أن جلسات الحوار الوطني الأسبوع المقبل، ستشهد مناقشة مستلزمات الإنتاج وتأثيرها بشكل كبير على حجم الأمن الغذائي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ستتم مناقشة الائتمان الزراعي والقروض والتيسير على المزارع والفلاح؛ ليستمر في آدائه فى هذا المجال.

الدولة تتوسع في الكم والكيف لزيادة الرقعة الزراعية

وتابع، أن الدولة تتوسع فى الكم والكيف لزيادة الرقعة الزراعية، من خلال المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي ومحطات التحلية، موضحًا أننا عظمنا حجم الصادرات وأصبح لدينا تنافسية حقيقية فى نوعية المحاصيل الزراعية، وريادة فى التمور والموالح، مؤكدًا أن مصر تحتاج لاستنباط سلالات جديدة لديها حجم إنتاجية أكبر وقدرة على مضاعفة الإنتاج خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على الزراعة.

محمد السباعي تنافسية حقيقية المحاصيل الزراعية الائتمان الزراعي الحوار الوطنى الأمن الغذائي

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