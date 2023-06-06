النقابات العمالية بفرنسا: 900 ألف متظاهر شاركوا في احتجاجات قانون التقاعد

ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، الثلاثاء، خروج معارضي مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا في محاولة أخيرة لخنق إصلاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المثير للجدل ضد قانون التقاعد.

وقالت إن النقابات العمالية الفرنسية نظمت يومًا آخر من الإضرابات والمظاهرات في 6 يونيو لمحاولة إخراج الرئيس ماكرون من إصلاحات المعاشات التقاعدية، وأصرت على أن الكفاح لإفشال التغييرات لم ينته حتى بعد أن أصبح قانونًا.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن 281 ألفا تظاهروا في أنحاء البلاد وهذا هو أدنى رقم تنشره الوزارة منذ 19 يناير وفي 7 مارس أحصت ما يصل إلى 1.28 مليون متظاهر.

أما النقابات العمالية الفرنسية اكدت أن أكثر من 900 ألف متظاهر شاركوا في الاحتجاجات ضد قانون االتقاعد اليوم، وهو عدد أقل بكثير مما كان عليه خلال مظاهرات 13 أبريل (1.5 مليون) ، أو الأول من مايو (2300000).

ووقع ماكرون الوثائق التي تنص على الإصلاح ليصبح قانونًا في أبريل، ورفع سن التقاعد إلى 64 من 62 بعد أن استخدمت الحكومة آلية مثيرة للجدل لكنها قانونية لتجنب التصويت في البرلمان على مشروع القانون.