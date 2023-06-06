أنخيل دي ماريا يعلن رحيله عن يوفنتوس

أعلن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الإيطالي رسميًا اليوم الثلاثاء، رحيله عن الفريق هذا الصيف.

وقال دي ماريا عبر حسابه بـ “إنستجرام”: “لقد وصلت إلى نهاية مرحلة صعبة ومعقدة، سأرحل وأنا مرتاح البال لأني بذلت كل ما في وسعي لمساعدة النادي على الاستمرار في الفوز بالألقاب، لكن ذلك لم يكن ممكنًا”.

وأضاف: “أغادر وهناك طعم مرير لعدم تمكني من تحقيق النجاح، ولكن مع سعادة إحضار العديد من الأصدقاء معي من غرفة الملابس الرائعة هذه التي كنت جزءًا منها”.

وأتم: “شكرا لكم جميعاً شكرًا لجميع رفاقي على المودة التي أظهروها لي منذ اليوم الأول، لطالما شعرت أنني في المنزل، تحية كبيرة لجميع مشجعي يوفنتوس على محبتهم اليومية، عناق كبير ستكونون دائماً في قلبي”.

وشارك صاحب الـ 35 عامًا مع اليوفي هذا الموسم في 38 لقاء وسجل 8 أهداف ولم يتوج بأي بطولة.

وأنهى يوفنتوس مسيرته في المسابقة المحلية في المركز السابع، المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بينما بات يتعين على فيرونا خوض الدور الفاصل لتفادي الهبوط للدرجة الثانية.