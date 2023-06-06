بدء تلقي اعتذارات عدم المشاركة في امتحانات الثانوية العامة بالفيوم
أعلنت الدكتورة أماني قرني وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن بدء أعمال لجنة قبول اعتذارات عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة .
وأضافت أنه تم تجهيز استراحات انتظار للمعلمين، داخل مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة، مقر عمل اللجنة - إدارة غرب الفيوم التعليمية، خلال الفترة من الثلاثاء 6/6 وحتى الخميس 6/8/ 2023م.
وأشارت إلى أنه تم استقبال طلبات الاعتذارات عن أعمال الندب لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023/2022م، وتقديم طلبات التشغيل، للمعلمين الراغبين فى المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، الدور الأول للعام الدراسي 2023/2022م.