الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء تلقي اعتذارات عدم المشاركة في امتحانات الثانوية العامة بالفيوم

«تعليم الفيوم » بدء
«تعليم الفيوم » بدء تلقي الاعتذارات عن المشاركة في امتحانات

أعلنت الدكتورة أماني قرني وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن بدء أعمال  لجنة قبول اعتذارات عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة .

وأضافت أنه تم تجهيز استراحات انتظار للمعلمين، داخل مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة،  مقر عمل اللجنة - إدارة غرب الفيوم التعليمية، خلال الفترة من الثلاثاء 6/6 وحتى الخميس 6/8/ 2023م.

وأشارت إلى أنه تم استقبال طلبات الاعتذارات عن أعمال الندب لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول  للعام الدراسي 2023/2022م، وتقديم طلبات التشغيل، للمعلمين الراغبين فى المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، الدور الأول  للعام الدراسي 2023/2022م.

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تعليم الفيوم بدء تلقي الاعتذارات المشاركة امتحانات الثانوية العامة 2023م

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