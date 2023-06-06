الشباب والرياضة تُعلن عن بطولة استارز أوف ايجبت الأولي لأكاديميات الخاصة في قطاعات التائشنين بالأندية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن إطلاق بطولة استارز أوف ايجبت الأولي لأكاديميات الخاصة في قطاعات التائشنين بالأندية، بدءً من 16 يونيه الجاري، علي ملاعب المشروع بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة (مركز شباب الجزيرة سابقًا).



وتُعد بطولة استارز أوف إيجبيت الأولي لأكاديميات الخاصة في قطاعات التائشنين بالأندية، أحد بطولات المشروع القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين "ستارز أوف ايجبت"، حيث يعد أحد المشروعات القومية الهامة لوزارة الشباب والرياضة في الآونة الأخيرة، وفقًا لإهتمامات الدولة المصرية في انتقاء ورعاية الموهوبين في كرة القدم .



أشار محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إلى أن المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين فى كرة القدم، يأتى فى إطار مشروعات تطوير الرياضة المصرية، وتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، للتطوير الشامل من خلال الالتقاء بالمواهب المصرية فى جميع الفروع والمحافظات.



ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إلي برامج الدعم والرعاية التى تنفذها الوزارة لاكتشاف ورعاية اللاعبين الموهوبين وضمهم فى حضانات تدريبية للتأهيل وصقل المهارات، وتقديمهم للأندية الرياضية كلاعبين واعدين يمثلون نواه للمنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب، مشيرًا إلى الدور القومى الذى تقوم به الوزارة فى اكتشاف المواهب من خلال فكر علمى وتطبيقي، ورؤية كبيرة لاكتشاف المزيد من الموهوبين وزيادة عدد المحترفين المصريين.

وألمح محمد الشاذلي، إلي أن مراحل وخطط المشروع تتم من خلال برامج إنتقاء وبرامج تدريب عالمية، ومن ثم خبراء تسويق محلي ودولي، وكذلك تدريبات لصقل المهارات وتطوير المستوي الفني والبدني من خلال قياسات طبية وبدنية علي أيدي خبراء ومدربين أجانب.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن البطولة تهدف إلي إنتقاء الموهوبين للإنضمام الي فرق المشروع القومي الكتشاف ورعاية الموهوبين الذي يستعد للسفر إلي أسبانيا في سبتمبر 2023 للمشاركة بدورة دولية ، وكذلك إعداد اللاعبين المختارين للإحتراف الخارجي أو الداخلي حسب المستوي.

تُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد في الأدوار الأولي ، وتختتم بالنهائيات بنظام خروج المغلوب لتحديد المراكز الأولي، وتقام البطولة للفئة العمرية من 12-16 سنة وهم مواليد (2007، 2008، 2009، 2010، 2011)، وذلك استعدادًا للمشاركة بالدوريات المحلية، ووكذلك للإستعداد لمشاركة الفرق الخاصة بالمشروع في بعض الدوريات الدولية بأوروبا خالل شهر ستبمبر 2023.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة لائحة بطولة ستارز أوف إيجبيت، تطبيق قوانين كرة القدم إظهار الروح الرياضية وحث اللاعبين علي ذلك، الحضور قبل المبارة بربع ساعة علي الأقل ، يحق لحارس المرمي إمساك الكرة في حاله إرجعها من الزميل، تصوير جميع اللاعبين الفريق قبل بداية اليطولة، إلتزام جميع اللاعبين والمدربين بالمنطقة الفنية، مدرب واحد مع كل فريق داخل الملعب، مدير الأكاديمية مسئول مسئولية كاملة عن سلوكيات اللاعبين والمدربين وأولياء الأمور ، إلزام كل فريق بإحضار لونين مختلفين للزي أو قميص بلون مختلف ، إلزام كل فريق بإحضار كرة لمباربات فريقة، إظهار تحقيق الشخصية عند السؤال.



وتنص أيضًا لائحة البطولة، أنه يحق للجنة الفنية للبطولة تصعيد أي لاعب تراه أكبر جسمانيًا من باقي المرحلة العمرية المنتاقس عليها الي المرحلة العمرية الاعلي، كما يحق للجنة المنظمة استبعاد أي فرد أو أي فريق تراه غير ملتزم باللوائح والسلوكيات الرياضية، في حالة وجود أي شكوي يرجي اللجوء إلي اللجنة المنظمة، في حالة الفوز يحصل الفريق علي ثلات نقاط ، وفي حالة التعادل يحصل الفريق علي نقطة واحدة، يلتزم جميع المدربين والأجهزة الفنية ارتداء ملابس رياضية داخل الملعب، تبدء المباريات حسب الجدوال الملعن لكل فريق، يتحمل الفريق التكلفة المالية وأي تلفيات تحدث في المنشأة المقام عليها البطولة ويتحمل المسؤلية القانونية.





وبالنسبة لجوائز البطولة، يتم تكريم الثلاثة مراكز الأولي، إختيار أحسن حارس مرمي في البطولة من كل مرحلة عمرية خمس لاعبين، إختيار أحسن لاعب في البطولة من كل مرحلة عمرية خمس لاعبين ، إختيار أحسن مدرب في البطولة من كل مرحلة عمرية خمس مدربين، بالإضافة إلي أحسن فريق يتميز بالروح الرياضية خمس فرق.

وعن نظام البطولة، تستهدف البطولةمشاركة 16 فريق لكل سنية يتم تقسميهم علي 4 مجموعات، ووتضم كل مجموعة 4 فرق، وتقام المباربات بنظام دوري من دور واحد، حيث يصعد أول كل مجموعة فقط للنهائيات ، ويستمر اللاعبون المميزون المختارون من اللجنة الفنية للبطولة حتي نهاية الدورة بعد خروج فرقهم، واستبعاد أي لاعب سيتم عدم مطابقة سنه وعمره عن المراحل السنية المشاركة بالبطولة في كل مرحلة عمرية ، وقوم بتحكيم المباريات حكام معتمدين من الاتحاد المصري لكرة القدم، وتجري قرعة علنية لتحديد الفرق المشاركة في المجموعات بحضور مندوب الأكاديميات المعتمدين قبل بدء الدورة.



ومن مميزات البطولة، انضمام لاعبيين للمشروع القومي لرعاية الموهوبين ستارز أوف إيجبيت، الاحتراف المحلي، الاحتراف الخارجي، رعاية شاملة، السفر الخارجي والاشتراك في احدي دوريات الناشئين لكرة القدم وهي بطولة سنوية بأسبانيا في شهر ستمبر القادم 2023، وجوائز مالية مميزة الفرق الفائزة ، يسمح بإشتراك الأكاديميات الخاصة، ويسمح كذلك بإشتراك فرق الأندية ومراكز الشباب فى دوارات مستقلة أخرى، ويحضر هذه البطولة وكلاء بعض الأندية الأوروبية (SSSM).

وتقدم وزارة الشباب عددًا ونماذج من لاعبي المشروع انتقلوا لأندية محلية ومعايشات خارجية، علي ياسر نادي الجونة، محمد حسن نادي سيراميكا، محمد كرم نادي البنك الأهلي، زياد محمد وخالد طه وحسام عبد المجيد نادي فيوتشر، محمد نصر نادي تيم إف سي، أنس ياسر نادي الداخلية، بالإضافة إلي أحمد عطية بنادي رايو فاييكانو الإسباني، عبدالله عيد وكاراس عشري في نادي رايو ألكوبينداس الإسباني.

يذكر أن المشروع القومي ستارز أوف إيجبيت إنطلق منذ عام 2020، وأصبح مصدرا هامًا في إخراج العديد من اللاعبين المميزين والمواهب الحقيقة خلال السنوات الماضية وإمداد العديد من الأندية الأوروبية والمحلية بنخبة مميزة من اللاعبين، ولايزال العطاء مستمر في اكتشاف اللاعبين المميزين والموهوبين في كل مختلف محافظات الجمهورية.