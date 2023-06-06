الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مصايف الإسكندرية يجتمع بمستأجري الشواطئ استعدادا لموسم صيف 2023

اجتماع مصايف الإسكندرية
اجتماع مصايف الإسكندرية بمستأجري الشواطئ

اجتمع  الدكتور محمد عبد الرازق  رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، مع مستأجرى الشواطئ فى الاجتماع الأول بينهم.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التنسيق والترتيب والمتابعة الدائمة مع مستأجري شواطئ الإسكندرية لتحقيق أقصى درجات التعاون بين محافظة الإسكندرية والمستأجرين، بما يصب فى مصلحة المواطن.

وأكد الدكتور عبد الرازق في بداية الاجتماع، على اهتمام  المحافظ بالتواصل مع مستأجري الشواطئ وأن هذا الاجتماع هو اجتماع تمهيدي لاجتماعهم مع محافظ الإسكندرية.

وقال «عبد الرازق» إن هدفنا هذا الموسم هو استكمال نجاح المواسم السابقة والقضاء تماما على الإكراميات وأعمال البلطجة، وأن الهدف الأول والأساسي هو حسن معاملة الرواد وتحقيق اقصى درجات الأمان على شواطئ الإسكندرية.

وأوضح رئيس الإدارة أهمية الحجز الالكترونى وأن يتمتع الحاجز بالتسكين فى الصف الاول، وفى حالة عدم الالتزام ستكون الغرامة هى العقوبة المنتظرة، قائلًا: لا نتمنى أن لا تحدث عقوبة، أو نلجأ إليها، وأن يكون إلتزامنا نابع من داخلنا وان نضع أنفسنا مكان المواطن الذى يرغب فى قضاء بعض ساعات على  شواطئ الإسكندرية أملا فى أن يقضيها بدون أى مضايقات.

كما أكد على استمرار المتابعة والحملات الدورية والمستمرة والكمائن التى تضمن تحقيق الانضباط.

واستمع رئيس مصايف الإسكندرية إلى كافة آراء وشكاوى المستأجرين، ووعدهم بدراستها وحلها، شريطة أن يلتزم المستأجر بحسن معاملة الرواد وتقديم كافة الخدمات التى تتضمنها تذكرة الدخول، مشيرًا إلى بدء عهدًا جديدًا آملين أن يسوده الود والتفاهم، والتعاون وصولا لموسم صيفي ناجح يليق بمكانة الإسكندرية.

وكانت قد شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا متوسطًا، حيث بلغت نسبة الإشغال بالقطاعين الشرقي والغربي 25٪ فيما حقق شاطئ ميامي العام نسبة إشغال 50٪ مع استمرار اعتدال الطقس.

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الادارة المركزية للسياحة والمصايف الإسكندرية مستأجري الشواطئ موسم الصيف رضاء المواطن

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