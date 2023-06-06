الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لو باريسيان: باريس سان جيرمان أقال كريستوف جالتييه

كريستوف جالتييه
كريستوف جالتييه

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أقال كريستوف جالتييه المدير الفني للفريق، من منصبه.

وقاد جالتييه فريقه باريس سان جيرمان، للتتويج ببطولة الدوري الفرنسي للمرة الحادية عشرة في تاريخهم، لكنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد بايرن ميونخ، كذلك بطولة كأس فرنسا.

وبحسب صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية، فإن النادي أخطر جالتييه البالغ من العمر 56 عامًا، اليوم الثلاثاء بإنهاء عمله بعد عام واحد فقط قضاه في نادي العاصمة الفرنسية.

وأوضح التقرير أن يوليان ناجلسمان البالغ من العمر 35 عامًا، سيكون المدير الفني الجديد لـ باريس سان جيرمان بعد اقترابه من التوصل لاتفاق مع النادي، على أن يساعده الأسطورة الفرنسية تييري هنري.

يأتي ذلك رغم فوز سان جيرمان مع جالتييه بلقبه الحادي عشر في الدوري الفرنسي بفارق نقطة واحدة عن لانس، لكن الفريق فشل في الحصول على بطولة كأس فرنسا كما فشل في بطولة دوري أبطال أوروبا التي ودعها في دور ربع النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني الذي كان يدربه آنذاك ناجلسمان.

باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه جالتييه الدوري الفرنسي ناجلسمان

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