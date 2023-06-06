أول تعليق من حسام داغر بعد خروجه من العناية المركزة: حمزة العيلى لحقنى

كشف الفنان حسام داغر عن تطورات حالته الصحية، بعدما مر بوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية.

وكتب حسام داغر منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: “الحمد لله رب العالمين قدر ربنا ولطف بيا، في الأزمة الصحية اللي مريت بيها اليومين اللي فاتو، ولولا فضل ربنا، وتدخل فريق الأطباء، الحمد لله خرجت من العناية من وضع الحرج اللي كنت فيه، بشكر فريق الأطباء، وبشكر دكتور أشرف زكي لمتابعته الوضع، إلى أن استقرت حالتي الحمد لله، وبشكر أخويا صاحبي حمزة العيلي، لأنه هو اللي لحقني وأصر ونقلني المستشفى من البيت، وأنا تعبان هو وأحمد أخويا ووقفته جمبي في المستشفى”.

وأردف: “حابب أشكر وأطمن كل الناس اللي كلموني، واطمنوا عليا وجم ليا المستشفى أو البيت، أنا الحمد لله تحت الرعاية الطبية في البيت، وبحاول أرد على كل اللي بعت لي، أو أطمن عليّ واحد واحد، لأن كلمة شكرًا قليلة حقيقي على اللي حسيت بيه، من حب واهتمام كبير مالي قلوبكم، ودعوات الناس الكتير ليا بالشفاء، هى اللي سرّعت علاجي وعجّلت بشفائي.. الحمد لله على كل شيء”.

كانت البداية عصر أمس، حين شعر الفنان حسام داغر ببعض الآلام وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "بمر بوعكة صحية.. صدقوني الإنسان ضعيف قوي تجاه أي حاجة، تعالوا ندعي لكل مريض بالشفاء وبرفع الابتلاء، يهون علينا جميعًا، وشكرًا يا رب على كل حاجة وكل نعمة وقوينا يا حبيبي يا سميع الدعاء"، وهو ما أثار قلق الكثير من محبيه ومتابعيه.