الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد حظر طالبان.. الموظفات الأفغانيات يستأنفن عملهن فى بعض أقاليم أفغانستان

الافغانيات
الافغانيات

أعلن المجلس النرويجي للاجئين أن موظفاته الأفغانيات استأنفن العمل في بعض أقاليم أفغانستان بعد الحظر الذي فرضته حكومة طالبان قبل أشهر.

وعلّقت منظمات غير حكومية عدة أنشطتها احتجاجاً على حظر سلطات طالبان نهاية ديسمبر عمل الأفغانيات، ووسّعت طالبان نطاق قرارها في مطلع أبريل ليشمل مكاتب الأمم المتحدة على امتداد البلاد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين جان إيجلاند الاثنين في تغريدة "يسعدني أن أؤكد أننا تمكنا من استئناف معظم عملياتنا الإنسانية في قندهار، وكذلك في عدد من المناطق الأخرى في أفغانستان".

والشهر الماضي، أعلن إيجلاند الذي سافر إلى قندهار (جنوب) معقل حركة طالبان أن السلطات تدرس "اتفاقًا مؤقتًا" للسماح للنساء بالعودة إلى العمل. 

قال المتحدث باسم المجلس النروجي للاجئين كريستيان يبسن الثلاثاء إن "هذا الاتفاق يضمن تقديم مساعدات لا غنى عنها، بينما تضع السلطات اللمسات الأخيرة على توجيهات وطنية لتسهيل مشاركة النساء في الجهود الإنسانية".

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق أيضاً إن طالبان تعمل على وضع توجيهات لتوفير مزيد من الوضوح. ولم يصدر أي تعليق بهذا الشأن عن سلطات طالبان.

وقال مسؤولون حكوميون إن الحظر فُرض لأن النساء لم يتقيّدن بوضع الحجاب، الأمر الذي نفاه العاملون في مجال الإغاثة.

ومنذ قرار المنع، طلبت بعثة الأمم المتحدة من كل موظفيها الأفغان، رجالا ونساء، العمل من منازلهم، لكنّ أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن في متناول بعض هيئات المنظمة "وسائل مختلفة لإدارة الوضع".

طالبان الأفغانيات استئناف أفغانستان اللاجئين

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