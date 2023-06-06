إزالة 43 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية مستمرة في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزير التنمية المحلية.

ففي مركز مغاغة شمال المحافظة، أزالت الوحدة المحلية 38 حالة تعد بالبناء المخالف خلال حملة مكبرة لرفع وازالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة ٧ حالات تعد علي أرض زراعية، و١1 حالة علي أرض إصلاح زراعي و١٩ حالة تعد علي أرض زراعية، وحالة تعد علي حرم الري وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات بقريتي أبوعزيز و بردنوها حيث تم إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة منها 3 حالات تعد بالبناء خارج الحيز العمراني بقرية أبو عزيز ، كما تم إزالة حالتي تعد بالبناء بحي غرب مدينة مطاي وقرية بردنوها، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يذكر أن الوحدت المحلية لمراكز محافظة المنيا ن كانت قد واصلت حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة للحالة العامة للمركز والمدينة، والتصدى لكافة المخالفات وازالة جميع الحالات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، حيث تمكنت من إزالة 38 حالة تعدي ومخالفات بناء بمراكز ملوي ومطاي والمنيا.