الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"العصا السحرية".. فيلم جديد يعيد اكتشاف الموسيقار علي إسماعيل

الموسيقار علي اسماعيل
الموسيقار علي اسماعيل

بدأ المخرج كريم إسماعيل في تصوير فيلم وثائقي عن سيرة وحياة جده الموسيقار الكبير علي إسماعيل الذي حلت ذكرى مئوية ميلاده مؤخرا.

الفيلم يحمل عنوان " العصا السحرية" في إشارة إلى العصا الشهيرة التي كان يقود بها فرقته الموسيقية ، وتظهر العصا الحقيقية من خلال الفيلم ضمن مقتنيات علي إسماعيل الخاصة التي تفرج عنها ابنته شجون لأول مرة ، ومن بينها النوت الأصلية لأعماله الموسيقية بخط يده ، وكذلك تمثال نصفي من الجرانيت للموسيقار الراحل.


الفيلم هو الجزء الأول من سلسلة من الأفلام الوثائقية تتناول تاريخ علي إسماعيل ، ويركز الجزء الأول على "سر" الموسيقار الكبير ، ولغز استمرار نجاحه المتواصل رغم رحيله قبل 50 سنة ، وكيف تحتل أعماله شديدة التنوع والاختلاف "الترند"في مناسبات إذاعتها ، سواء في  الأغاني الوطنية أو الدينية أو الفلكلورية أو العاطفية أو الموسيقى التصويرية ، ويتوقف الفيلم عند أغاني مثل "آهو جه يا ولاد" المرتبطة بشهر رمضان ، و"رايحين شايلين في ايدنا سلاح" و"دع سمائي" و"أنا أم البطل" مثلا على مستوى الغناء الوطني ، و"كايدة العزال" في الغناء الشعبي ، وألحانه المميزة لفرقة رضا التي لا تزال تتردد إلى الآن في حفلات الفرقة وأشهرها "الأقصر بلدنا"..وكذلك موسيقاه التي كانت سببا رئيسيا في نجاح أفلام بقيمة "الأرض" و"العصفور" و"عروس النيل" و350 فيلما شارك في وضع موسيقاها التصويرية.


ومن مفاجآت الفيلم أن الموسيقار والمؤلف الموسيقي المبدع مودي الإمام سيقوم بمهمة التعليق الصوتي في تجربة يخوضها لأول مرة ، بالاضافة إلى الإشراف على الرؤية الموسيقية ..ومعه المايسترو نادر عباسي.


كما يستعين الفيلم بعدد من أبرز الموسيقيين الأتراك والروس لتحليل موسيقى علي إسماعيل والبحث عن سر تفرده.
"العصا السحرية" كما تقول شجون علي إسماعيل هو إعادة اكتشاف لوالدها ورد اعتبار لموهبته ودوره في تطوير الموسيقى المصرية.


يذكر أن مخرج الفيلم كريم حسين علي إسماعيل هو مخرج سينمائي وله العديد من الأعمال المميزة في السينما الروائية الطويلة والقصيرة .

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