الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ سوهاج ووفد وزارة التخطيط في زيارة لقرية "أم دومة" بطما

الزيارة
الزيارة

قام أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، بمرافقة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال زيارته لقرية "أم دومة" بمركز طما، لمتابعة توافر معايير مبادرة "القرية الخضراء"، حيث تم اختيار قرية "أم دومة" كإحدى القرى المرشحة بسوهاج؛ لتطبيق المبادرة التي تهدف إلى تأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية، بحضور هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما.

وتفقد نائب المحافظ ووفد وزارة التخطيط، مشروعات "تبطين وتأهيل الترع، وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، ومجمع خدمات المواطنين" تحيا مصر"، والذي يضم "المركز التكنولوجي، والشهر العقاري، والسجل المدني، ومكتب بريد، والمجلس المحلي والوحدة المحلية، ومكتب تموين، وحدة تضامن اجتماعي"، بنسبة إنجاز 100%، وكذا مشروع المكتبة العامة "كتابك"، ووحدة طب أسرة أم دومة، بنسبة إنجاز 100%، كما تفقدوا مركز شباب، ونقطة الإطفاء، ومدرسة أم دومة الإعدادية بنات، ولوحة توزيع الكهرباء بالقرية، وفرع البنك الزراعي المصري، ومركز تنمية الأسرة والطفل، والسوق الحضري، وموقف السيارات بالقرية أيضا".

وشهد نائب المحافظ ووفد وزارة التخطيط ندوة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستمعوا إلى آراء المواطنين في المشروعات المنفذة، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وعبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وما بذلته الدولة والمحافظة من جهود لإحداث قفزة نوعية في الخدمات الأساسية بالقرية.

وتفقد الوفد سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، وما تقدمه من خدمات للأهالي والمواطنين بالقرية، وتوفير الوقت والجهد عليهم، واتباعها أحدث الوسائل التكنولوجية لخدمة المواطن بشكل أكثر سهولة ويسر، وتخفيف العبء على كاهله، وتوصيل الخدمة له بأسرع وأفضل وسيلة ممكنة، كما تفقدوا نقطة الإسعاف، ومحطة مياه أم دومة الارتوازي بطاقة 6480 م3/يوم.

الجدير بالذكر أن مبادرة "القرية الخضراء"، تم إطلاقها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "cop 27"، وتهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية.وتم اختيار قرية " أم دومة " بمركز طما بسوهاج، ضمن 19 قرية أخرى على مستوى الجمهورية للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، وجاء الترشيح وفقا لمجموعة من المعايير أهمها "تنفيذ مشروعات خضراء ضمن مشروعات "حياة كريمة"، منها "محطات الصرف الصحي الثلاثية، وتأهيل وتبطين الترع، وأنظمة الري الحديث، وشبكات الألياف الضوئية، واستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة".

ئيس عبد الفتاح السيسي ارات استخدام اعي استمع أحمد سامي استخدام الطاقة ارة

الأكثر قراءة

«مونون من الخمرة».. نجل توفيق الدقن يرد على تصريحات حسن يوسف

"الإفتاء": لا مانع من تقدم زيارة النبى على الحج ولا علاقة لها بالمناسك

على رأسها "الفرصة".. "المتحدة" تطلق مجموعة برامج جديدة على شاشاتها

اختل توازنها أثناء الصعود.. مصرع طالبة دهسًا تحت عجلات القطار ببورسعيد

مواعيد وأماكن وخطوات تظلمات الشهادة الاعدادية في كفر الشيخ

شحن 50 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟