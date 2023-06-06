إزالة 38 تعديًا ومخالفات بناء ضمن الموجة الـ21 بمراكز المنيا «صور»

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة للحالة العامة للمركز والمدينة، والتصدى لكل المخالفات وإزالة جميع الحالات المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى تمكنت من إزالة 20 حالة مخالفة بالمركز والمدينة تنوعت ما بين (إزالة حالة بناء مخالف دون ترخيص بمجلس قروى إبشادات بمساحة 120 مترًا، بحضور أشرف حسانين رئيس القرية ـ وازالة 3 حالات أملاك رى بمجلس قروى قلندول بمساحة 100 متر، بحضور صالح خيرى رئيس القرية ـ وإزالة حالة بناء دون ترخيص بحى شرق المدينة بمساحة 80 مترا، بحضور ناجى رئيس الحى وفنيي التنظيم ـ وإيقاف أعمال تعديل بشارع مصطفى كامل تقاطع شارع الجلاء بالمدينة ـ وإزالة 8 حالات تعد على أملاك الرى بقرية اتقا بمساحة 300 متر ـ وإزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف على أملاك الرى بقرية اتقا وعزبة رستم وعبدالواحد بمجلس قروى نواى بمساحة 232 مترا، بحضور على عبدالمنعم رئيس القرية)، حيثُ تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تحت إشراف مصطفى الدبيكى نائب رئيس المدينة، ومحمد جابر رئيس قرية طوخ الخيل وجهة الولاية تمكنت من رصد وإزالة 6 حالات تعد أملاك دولة بالظهير الصحراوى لقرية طوخ الخيل بمساحة 600 متر ضمن ما تقوم به الوحدة المحلية من جهود لمواجهة التعديات بكل أشكالها، وذلك ضمن الموجة الـ21 لإزالة التعديات.

وأوضح المحاسب، هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين- تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء العشوائي على الري والصرف والبناء فى المهد، حيث نفذت بإشراف على الكيال وفضل الجبالى نائبا رئيس المركز إزالة حالة تعد بالبناء خارج الحيز العمرانى بمساحة 87 مترا بقرية بردنوها بحضور رئيس القرية ومسئولي الزراعة والتنظيم ومدير الإزالات، كما تمت إزالة حالة تعد بالبناء داخل الحيز العمرانى بمساحة 130 مترًا بحى غرب المدينة، بمطاى بحضور رئيس الحى والتنظيم ومدير الإزالات، مشيرا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.

وأكد عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات ضمن الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية قام المهندس إيهاب عبدالقوى، نائب رئيس المركز، وعيد السيد رئيس الوحدة المحلية بشلقام وإبراهيم محمد رئيس حي غرب وإدارة الإشغالات والإزالات بإيقاف حالة تعد بالبناء المخالف بشارع السلام، وكذلك إزالة حالتين وردم أساسات الأولى خلف برج الخليفة بطريق صندفا والأخرى بشارع المدينة المنورة، كما تمكن سعد إسحق رئيس الوحدة المحلية ببنى على، من إزالة سمل خرسانى بنزلة جلف على مساحة قيراط تعاون زراعى بحوض البحر، وتم تسليم الموقع لمسئول الزراعة لمتابعة الحالة، وقام مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا بإزالة حالتين بقرية صندفا على مساحة 2 قيراط، وتم فك شدة خشبية بقرية اليوسفى على مساحه قيراط، كما أزال عيد السيد محمد، رئيس الوحدة المحلية، بشلقام ٣ حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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