سداد مليون ونصف اشتراكات التأمين الصحي الشامل للأسر الأولى بالرعاية ببورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأسر الأولي بالرعاية ضمن المرحلة الثانية لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل، ومتأخرات إيجارات المساكن الحكومية في أحياء الزهور والضواحي للأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن تسليم إيصالات اشتراكات التأمين الصحي الشامل ومتأخرات إيجارات المساكن الحكومية لهم.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، ودكتورة نسرين حسن مدير عام فرع بورسعيد للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي حول الإنجازات التي شهدتها بورسعيد في كافة المجالات.

وخلال اللقاء، أكد محافظ بورسعيد أن قرار سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل ومتأخرات إيجارات المساكن الحكومية للأسر الأولي بالرعاية يأتي هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس يوجه دائما باستمرار تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، للتخفيف عن كاهلهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد قامت بسداد أكثر من مليون ونصف اشتراكات التأمين الصحي الشامل وأكثر من 750 ألف جنيه متأخرات إيجار للأسر الأولى بالرعاية.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من اللقاءات مع الفئات الأولي بالرعاية بالمحافظة، للاستماع لمشكلاتهم و طلباتهم، وتقديم الدعم المستمر لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم، مشيرا أننا نعمل جميعا في المقام الأول لصالح المواطن، وعملنا خالص لوجه الله، قائلا إن الرئيس دائما يهتم بكم ويشدد على التنفيذيين أن يفعلوا ما بوسعهم لخدمة المواطن "، موضحا أننا نجتهد لكي نفعل لأبناءنا كل شىء جيد، من تطوير وتنمية في كل الاتجاهات.

وأوضح المحافظ، أهمية وعي الأسر بمتطلبات المرحلة الراهنة وعدم الانسياق وراء شائعات البعض، كما أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بجهود مؤسسة مشكاة نور واصفا المؤسسة بأنها" قادر ة ومؤهلة" فضلا عن تعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد في عدد من المجالات، لافتا أن السيد الرئيس وجه بأن تكون مؤسسات المجتمع المدني شريك في أعمال التنمية التي يشهدها المجتمع.

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