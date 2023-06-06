تين هاج حقق هدفه مع مانشستر يوناتيد في موسمه الأول

منذ أن أتى الهولندي إريك تين هاج إلى مدينة مانشستر يوناتيد الإنجليزية لتولي تدريب فريقها، وهو يضع هدفا رئيسيا نصب عينيه، وهو عودة مان يوناتيد إلى المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإنجليزي

نجح بالفعل في تحقيق هدفه الأسمى في الموسم الحالي بقيادته لمان يوناتيد لاحتلال المركز الثالث في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن جمع 75 نقطة من 23 انتصارا، وهو ثالث أكثر الأندية تحقيقا للانتصار منها 15 انتصارا على ملعبه على أندية ليفربول، وآرسنال، وتوتنهام هوتسبير، ووست هام يوناتيد، ونوتنجهام فورست، وبورنموث، ومانشستر سيتي، وكريستال بالاس، وليستر سيتي، وبرينتفورد، وإيفرتون، وأستون فيلا، ووولفرهامبتون واندررز، وتشيلسي، وفولهام، و8 انتصارت خارج ملعبه على أندية ساوثهامبتون، وليستر، وإيفرتون، وفولهام، وولفرهامبتون، وليدز يوناتيد، ونوتنجهام، وبورنموث.

إذن لم يتمكن مان يوناتيد من الفوز سوى على 6 أندية في مباراتي الدور الأول، والثاني، وهي ليستر، وإيفرتون، وفولهام، ونوتنجهام، وتوتنهام، ووولفرهامبتون، وبورنموث.

و6 تعادلات، وهو ثاني أقل الأندية تعادلا، ويتساوى بهذا الرقم مع أندية آرسنال الذي حل وصيفا، وتوتنهام الذي احتل المركز الثامن، وبورنموث الذي تواجد في الترتيب الـ15 بواقع 3 تعادلات على ملعبه منها تعادلان سلبيان مع كل من نادي نيوكاسل يوناتيد، وساوثهامبتون، وتعادل وحيد إيجابي مع ليدز بنتيجة هدفين لمثلهما، و3 تعادلات خارج ملعبه كلها إيجابية منها اثنان بنتيجة هدف لكل منهما مع كل من تشيلسي، وكريستال، وتعادل واحد بنتيجة هدفين لمثلهما مع توتنهام.

و9 هزائم، وهو ثالث أقل الأندية تلقيا للهزيمة لكنه يتساوى مع ليفربول الذي يحل في المرتبة الخامسة، وبرينتفورد الذي يحتل المركز التاسع، والملاحظ أن منها 8 هزائم خارج ملعبه على يد برينتفورد، ومان سيتي، وأستون، وآرسنال، وليفربول، ونيوكاسل، وبرايتون أند هوف ألبيون، ووست هام أما الهزيمة اليتيمة التي كانت على ملعبه على يد برايتون في الأسبوع الأول.

تلقى مان يوناتيد 3 هزائم ثقيلة، وهو رقم كبير على يد برينتفورد برباعية نظيفة في الأسبوع الثاني، ومان سيتي بنتيجة 3 – 6 في الأسبوع التاسع، وليفربول بنتيجة 7 أهداف دون رد في الأسبوع الـ26.

سجل مان يوناتيد 58 هدفا بمعدل 1.5 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل ضعيف إلى حد ما، وهو السابع من حيث أقوى هجوم، وهو يتساوى مع برينتفورد في حين استقبلت شباكه 43 هدفا بمعدل 1.1 هدف في كل مباراة، وهو معدل كبير إلى حد ما لكنه الثاني من حيث أقوى دفاع بالتساوي مع آرسنال.

اللقب الأول لمان يوناتيد مع تين هاج

أبى تين هاج أن يخرج من الموسم دون تحقيق لقب مع مان يوناتيد، وحصل بالفعل على أولى ألقابه مع مان يوناتيد، وهو كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بانتصاره في المباراة النهائية على نيوكاسل بنتيجة هدفين دون مقابل، وهو لم يحصد هذا اللقب منذ موسم 2016 – 2017.

وفي طريقه نحو اللقب السادس في تاريخه تجاوز أندية أستون في الدور الثالث، وبيرنلي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى ( دوري البطولة الإنجليزية ) في دور الـ16، وتشارلتون أتلتيك الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية في دور الثمانية، ونوتنجهام في الدور قبل النهائي.

كأس الإتحاد الإنجليزي

استطاع تين هاج أن يصل إلى المباراة النهائية التي خسرها أمام جاره مان سيتي بنتيجة 1 – 2،وكانت آخر مرة صعد فيها إلى المباراة النهائية في موسم 2017 – 2018.

قبلها تخطى أندية إيفرتون من الدور الثالث، وريدينج الذي يلعب في دوري البطولة الإنجليزي من الدور الرابع، ووست هام من الدور الخامس، وفولهام من دور ربع النهائي، وبرايتون من دور الأربعة.

بطولة الدوري الأوروبي

لم يكن متوقعا أن يخرج من دور الثمانية على يد نادي إشبيلية الإسباني إذ عجز عن الفوز عليه في مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد، واكتفى بالتعادل معه إيجابيا بهدفين لمثلهما، وانهزم بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب.

وقبله في دور المجموعات حل وصيفا في المجموعة الخامسة بـ15 نقطة حصدها من 5 انتصارات منها انتصارن على كل من نادي شيريف تيراسبول المولدوفي، ونادي اومونيا نيقوسيا القبرصي، وانتصار وحيد على نادي ريال سوسييداد الإسباني، وهزيمة على يد سوسييداد.

وفي دور خروج المغلوب أقصى نادي برشلونة الإسباني، وفي دور ثمن النهائي نادي ريال بيتيس الإسباني.

هذا الموسم لم يكن فاشلا لتين هاج في قيادته الفنية للمان يوناتيد، فهو حقق هدفا بالاضافة لاحرازه لقب.

وكان تين هاج قد تسلم مان يوناتيد محتلا المركز السادس في البريميرليج الموسم الماضي، ولم يحصد أي لقب.