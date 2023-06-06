الأحد.. فتح باب الاستعلام للقبول المبدئي بمسابقة ألف إمام

أعلنت الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظيفة 1000 إمام، الأحد،11 يونيو 2023.

جاء ذلك في تصريح نشره الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ولفت إلى أن الاختبارات التحريرية ستجرى خلال الأسبوع الأول من يوليو القادم والإمتحان الشفوي في الأسبوع الأخير من الشهر ذاته، مشيرًا إلى أنه عقب انتهاء امتحانات الأئمة سيتم الإعلان فورًا عن موعد امتحانات العمال بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وعيّنت وزارة الأوقاف 50 من ذوي الهمم بين الناجحين في المسابقة عن شغل 1000 وظيفة عامل مسجد بالوزارة والتي تم الإعلان عنها في عام 2022، وذلك في ضوء اهتمام الدولة، بذوي الهمم والقدرات الخاصة.