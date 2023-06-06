الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ثروت سويلم: الحوار الوطني تجربة ديمقراطية لإعداد ملامح الطريق إلى الجمهورية الجديدة

ثروت سويلم
ثروت سويلم

قال النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي تجربة فريدة وعظيمة ترسخ الديمقراطية لم نشاهدها من قبل لرسم الجمهورية الجديدة من خلال مشاركة ممثلين لكل أطياف الشعب المصري في بناء الوطن.

وقال سويلم، في بيان صحفي اليوم، للرد على إحدى القنوات المعادية لمصر في الخارج،  والتي قامت أمس بمهاجمته إبان رئاسته لاتحاد الكرة المصري في ”2016-2019 “إنني لا ألتفت لمثل هؤلاء المأجورين لأنني خريج مصنع الرجال "كلية الشرطة" ومن يتشرف بالتخرج من كلية الشرطة والكليات العسكرية هم أبناء مصر المخلصين ومنهم الكثيرون الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصرنا الحبيبة.

وأوضح أن هجوم هؤلاء الخونة والمرتزقة عليه بسبب إشادته بتجربة عظيمة لم تراها مصر من قبل وهي الحوار الوطني الذي حرص رئيس مصر العظيم على تأسيسه لرسم الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحرص على مشاركة كل أطياف الشعب المصري في المشاركة فيه لصناعة تجربة فريدة بسواعد كل المصريين.

وتابع: "أن هؤلاء الخونة الذين باعوا وطنهم لا ينتمون لهذا الشعب العظيم، ولن تنجح مخططاتهم في تشويه المصريين المخلصين لوطنهم".

واختتم سويلم تصريحاته بتوجيه تحية وتقدير واعتزاز لقائد الجمهورية الجديدة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن جموع الشعب داعمون للقيادة السياسية العظيمة من أجل مصرنا الحبيبة، قائلا: "ليس هناك رد على هؤلاء الخونة سوى... تحيا مصر".

النائب ثروت سويلم مجلس النواب الحوار الوطنى الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمهورية الجديدة

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