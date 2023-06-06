الثلاثاء 06 يونيو 2023
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القاهرة الإخبارية: دقائق تفصل روسيا عن الخطر الأكبر

جريدة الدستور

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن السلطات الروسية و"كاخوفكا" لم تقوما حتى الآن بإجلاء المدنيين، ولكنهما تترقبان الوضع عن كثب، مضيفاً أنهما تترقبان إمكانية حدوث أي فيضانات أو إمكانية ذهاب السكان إلى مدن أخرى بسبب القصف الذي أدى إلى تفجير سد ومحطة "نوفا كاخوفكا".

وأضاف أن الجميع يترقب الساعة الثانية عشرة بتوقيت موسكو والقاهرة؛ حيث يمكن أن يؤثر انفجار سد "نوفا كاخوفكا" أو يحدث أي فيضانات، وعندها ستضطر السلطات إلى إجلاء المدنيين الذين يبلغ عددهم 300 ألف مواطن من الأحياء القريبة للسد حتى الآن، وتتابع السلطات الأمر بحرص شديد، مشيراً إلى أن المعلومات متضاربة؛ حيث اتهم الجانب الروسي القوات الأوكرانية، وفي المقابل اتهمت أوكرانيا الجيش الروسي بهذا التفجير، ولكن يؤكد الخبراء الروس أنه من المستحيل أن تكون روسيا هي من تقف وراء هذا التفجير، بسبب أن روسيا هي المتضررة أكثر من الجانب الأوكراني في حال فُجِّرَ السد.

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